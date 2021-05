Região enfrenta mais um dia de esgotamento de leitos Covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O colapso na ocupação de leitos para Covid-19 na região permanece nesta terça-feira (25), como demonstra o relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

De acordo com o boletim, em toda a 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, que abrange 17 municípios, restam apenas 5 vagas para enfermaria, sendo 3 em Arapongas e 2 vagas em Jandaia do Sul e para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) não há vagas para pacientes com Covid-19.

Em Apucarana, o Hospital da Providência está esgotado, com todos os 60 leitos contratualizados pelo Estado para Covid ocupados. A ocupação da enfermaria está em 140% com 56 pacientes e a ocupação de leitos de UTI está em 100% com 20 pacientes internados.

Em Arapongas, a ocupação da enfermaria está em 92,5% com 37 dos 40 leitos ocupados e na UTI, todos os 60 leitos disponíveis estão ocupados.

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, dos 25 leitos de enfermaria disponíveis, 23 estão com pacientes, o que representa 92% de ocupação.