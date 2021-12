Região do Tancredo Neves ganha nova área de lazer

Da Redação

A região do bairro Tancredo Neves deve ganhar até o natal uma nova área de lazer, no entorno do lago. “Nossas equipes estão trabalhando na revitalização de todo o entorno do lago do Tancredo Neves. Já instalamos o parque infantil, bancos e mesas, fizemos calçadas, criamos amplas áreas gramadas, instalamos iluminação mais eficiente, criamos área de estacionamento e, enfim, cuidamos de todos os detalhes da recuperação desta área ambiental”, informa o prefeito Junior da Femac.

Segundo ele, os trabalhos continuam para finalizar uma pista de caminhada no local. “Também vamos fazer o alargamento da Rua São Salvador, que dá acesso à área de lazer. “Será um belo lugar para recreação e bons momentos para as famílias de toda a região, incluindo o Tancredo Neves, Jardim Marissol, do Aviação e outros bairros próximos.

No local, os visitantes poderão pescar, jogar futebol, usar o parquinho, fazer piquenique e caminhadas. As obras estão a cargo da Secretaria de Serviços Públicos e, de acordo com o superintendente Hellington “Tom” Martins, devem estar concluídas num prazo de 15 dias.