Região do Edifício Brisas recebe lombada após pedidos de moradores em Apucarana

Segundo a Prefeitura, a medida visa reduzir a velocidade dos motoristas no entroncamento com a Rua Deolindo Massambani

A Rua José Francisco Ferreira, na região do Edificio Brisas, no Jardim Vale do Sol, em Apucarana, foi bloqueada na tarde desta quarta-feira (21) para a construção de uma lombada. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), o trânsito será liberado após a secagem da massa asfáltica e a pintura da sinalização.

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A lombada foi instalada nas proximidades do acesso à Rua Deolindo Massambani, que é uma importante via de ligação entre o centro e a região norte da cidade. Segundo a Segtran, a instalação atende a pedidos de moradores que relatam dificuldades para entrar e sair dos estacionamentos de prédios da região devido ao fluxo e à velocidade dos veículos. Além do Brisas, há outros edifícios residenciais menores no trecho.





Lombada deve ser concluída ainda nesta quarta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline Lombada deve ser concluída ainda nesta quarta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline





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"São inúmeros pedidos por causa da velocidade de quem desce a via para acessar a Rua Deolindo Massambani”, afirma o secretário Almir Antonio de Freitas.

Ele também atribuiu a intervenção ao histórico de acidentes no trecho. “É um ponto com muitos acidentes por ser um entroncamento de vias. Então, a diminuição de velocidade é necessária”, declarou.

Outra mudança anunciada é a retirada de uma lombada nas proximidades. “Acima do pontilhão, existe um quebra-mola e uma faixa elevada. Esse quebra-molas será retirado”, informou. Ele explica que a lombada busca reduzir a velocidade dos veículos, enquanto a faixa elevada atende à travessia de pedestres.

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Sobre o bloqueio na Rua José Francisco Ferreira, Almir Freitas explicou que a obra utiliza massa asfáltica quente e que a liberação depende da conclusão das etapas do serviço. “Assim que secar, já é liberado”, disse. Não foi informado um horário para a reabertura da via.