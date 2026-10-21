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TRÂNSITO

Região do Edifício Brisas recebe lombada após pedidos de moradores em Apucarana

Segundo a Prefeitura, a medida visa reduzir a velocidade dos motoristas no entroncamento com a Rua Deolindo Massambani

Escrito por Da Redação
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Região do Edifício Brisas recebe lombada após pedidos de moradores em Apucarana
Autor Operários da Prefeitura trabalham na sinalização de lombada - Foto: Lis Kato/TNOnline

A Rua José Francisco Ferreira, na região do Edificio Brisas, no Jardim Vale do Sol, em Apucarana, foi bloqueada na tarde desta quarta-feira (21) para a construção de uma lombada. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), o trânsito será liberado após a secagem da massa asfáltica e a pintura da sinalização.

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A lombada foi instalada nas proximidades do acesso à Rua Deolindo Massambani, que é uma importante via de ligação entre o centro e a região norte da cidade. Segundo a Segtran, a instalação atende a pedidos de moradores que relatam dificuldades para entrar e sair dos estacionamentos de prédios da região devido ao fluxo e à velocidade dos veículos. Além do Brisas, há outros edifícios residenciais menores no trecho.


Região do Edifício Brisas recebe lombada após pedidos de moradores em Apucarana
AutorLombada deve ser concluída ainda nesta quarta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline


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"São inúmeros pedidos por causa da velocidade de quem desce a via para acessar a Rua Deolindo Massambani”, afirma o secretário Almir Antonio de Freitas.

Ele também atribuiu a intervenção ao histórico de acidentes no trecho. “É um ponto com muitos acidentes por ser um entroncamento de vias. Então, a diminuição de velocidade é necessária”, declarou.

Outra mudança anunciada é a retirada de uma lombada nas proximidades. “Acima do pontilhão, existe um quebra-mola e uma faixa elevada. Esse quebra-molas será retirado”, informou. Ele explica que a lombada busca reduzir a velocidade dos veículos, enquanto a faixa elevada atende à travessia de pedestres.

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Sobre o bloqueio na Rua José Francisco Ferreira, Almir Freitas explicou que a obra utiliza massa asfáltica quente e que a liberação depende da conclusão das etapas do serviço. “Assim que secar, já é liberado”, disse. Não foi informado um horário para a reabertura da via.

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