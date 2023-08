Região de 'Vila Rural Terra Prometida' ganha iluminação em LED

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Apucarana iniciou nesta segunda-feira (14), a execução da modernização do sistema de iluminação pública da Vila Rural Terra Prometida, no Distrito Caixa de São Pedro, onde as 30 antigas luminárias, vapor de sódio e mercúrio de 70 watts, irão dar lugar a novas, em tecnologia LED na potência 120 watts.

Tecnicamente, explica o prefeito Júnior da Femac, o investimento da prefeitura elevará em cinco vezes a capacidade de iluminação existente na comunidade rural. “Apucarana possui quatro vilas rurais e essa é a terceira a receber a benfeitoria, que é na prática o pagamento de uma dívida social histórica da cidade para com a população. Iluminação moderna e potente, que oferece eficiência e economia, proporcionando aos moradores maior conforto e segurança, quintuplicando o padrão de luminosidade em comparação ao existente”, assegura o prefeito.

No ano passado, recorda Júnior da Femac, a administração municipal também promoveu a modernização da iluminação, com luminárias LED, na Vila Rural Nova Ukrânia e, anteriormente, já havia sido beneficiada a Vila Rural Manoel Piassa Sobrinho, no Distrito de Vila Reis.

