Região de Apucarana tem 20 prêmios de R$ 1 mil do Nota Paraná esquecidos por moradores

Vinte prêmios de R$ 1 mil do programa Nota Paraná continuam sem resgate em nove municípios da região do Vale do Ivaí. Para evitar que os cidadãos percam o dinheiro, a coordenação do programa realiza uma força-tarefa em busca dos moradores contemplados, já que os valores sorteados a cada CPF são automaticamente cancelados caso não sejam retirados no prazo de 12 meses após o sorteio.

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Na região, os municípios de Arapongas e Apucarana lideram a lista de ganhadores que ainda não buscaram os valores, com seis e cinco prêmios parados, respectivamente. Na sequência, aparecem as cidades de Ivaiporã e Jardim Alegre, com dois prêmios não resgatados cada uma. A lista regional se completa com Bom Sucesso, Cambira, Jandaia do Sul, Mauá da Serra e São João do Ivaí, que registram um prêmio esquecido em cada município.





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Em todo o estado, o número de prêmios não retirados chega a cerca de 530, espalhados por 125 cidades. A coordenadora geral do Nota Paraná e auditora fiscal do Governo Estadual, Marta Gambini, explica que a busca ativa pelos ganhadores acontece pelo menos a cada seis meses. O trabalho de localização dos sorteados é feito de maneira minuciosa, englobando visitas de porta em porta, ligações telefônicas e, em algumas situações, procura através das redes sociais.



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Segundo a coordenadora, o esforço é fundamental para não desmotivar o consumidor e garantir que o crédito chegue às mãos do vencedor. Ela relata que as abordagens costumam render histórias interessantes, pois a notícia sempre chega como uma grande surpresa para a pessoa contemplada ou para os familiares que recebem as equipes nas residências.



