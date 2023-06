Região de Apucarana supera expectativas com 43,6 mil declarações do IR

A Receita Federal contabilizou 43,6 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023 entregues na região de Apucarana. O número superou as expectativas da agência local, que projetava 38 mil declarações nos 15 municípios de sua abrangência. O prazo para prestar as contas com o Fisco terminou na última quarta-feira (31).

continua após publicidade

Na área de Arapongas, que compreende seis municípios, foram 36.235 declarações entregues. O número projetado inicialmente era de 33 mil declarações na agência local, que foi desativada no ano passado e passou sob responsabilidade de Apucarana.

O chefe da agência apucaranense da Receita Federal, Marcelino Colombo, explica que não é possível levantar quantas declarações não foram entregues. “Não temos controle sobre quem atingiu o limite de obrigatoriedade (para declarar)”, explica.

continua após publicidade

O Paraná recebeu mais de 2,7 milhões de declarações do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, o número representa um recorde no prazo regular para o Estado e um aumento de cerca de 400 mil declarações em relação ao ano passado. Em todo país, foram mais de 41 milhões de declarações.

Contribuintes que não prestaram contas estão sujeitos a multa de 1% ao mês, calculado sobre o valor do imposto de renda devido, com limite máximo de 20% do valor do imposto de renda. A multa mínima aplicada é de R$ 165,74.

Caso a declaração esteja atrasada, a Receita Federal orienta a preencher o documento e enviar utilizando os mesmos programas disponíveis (computador, versão online ou aplicativo Meu Imposto de Renda). Ao transmitir a declaração, a notificação de lançamento e o DARF da multa por atraso serão gerados juntamente com o recibo de entrega.

continua após publicidade

O prazo para pagamento da multa é de 30 dias. Após esse período, serão aplicados juros de mora, conforme a taxa Selic – a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano.

A Receita sugere, aos contribuintes que entregaram a declaração, que verifiquem se há alguma pendência. A consulta sobre a situação das declarações enviadas, dentro ou fora do prazo, pode ser feita via aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para instalação em dispositivos móveis com sistemas operacionais Android ou Apple.

Além de exibir eventuais pendências na declaração e fornecer orientações para regularização, o aplicativo permite, também, gerar cópias da declaração e do recibo de entrega.

Siga o TNOnline no Google News