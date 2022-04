Refugiados ucranianos recebem cartas de estudantes

Da Redação

Força, paz, amor e coragem são algumas palavras de apoio que os refugiados ucranianos, acolhidos em Apucarana, receberam através de cartas. As correspondências foram entregues nesta segunda-feira (25/04) pelo membro da Academia Ucraniana de Especialidades Pediátricas e da Associação de Neurologistas da Ucrânia, o fisioterapeuta e neurocientista João Marcos Brandet.

Escritas por estudantes de colégios estaduais e do Projeto Social Lucas, de Londrina, as cartas foram repassados a crianças e demais membros das famílias acolhidas em Apucarana. Outras demonstrações de apoio expressadas nas cartas foram “estamos orando por vocês”, “tenham fé”, “o Brasil está com vocês”, “tudo vai dar certo”.

Brandet afirma que a iniciativa faz parte do Projeto Cartas e Ucrânia. A maioria delas foi manuscrita em português e depois traduzida para o russo e ucraniano. Brandet – que esteve acompanhado da mãe e apoiadora da iniciativa, dona Maria Catarina – mora em Londrina, sendo o representante das duas instituições ucranianas no Hemisfério Sul. “Presto serviços remotamente e, a partir deste ano, isso iria acontecer presencialmente, mas então surgiu a guerra”, contextualiza.

Além das cartas e de presentes para cada um dos acolhidos em Apucarana, Brandet entregou formulários para serem preenchidos pelos refugiados. “O principal objetivo é ajudar as autoridades públicas de saúde de Apucarana a entenderem o histórico de saúde deles, realizando os acompanhamentos necessários”, observa Brandet.

A visita foi acompanhada pela secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, e pela diretora do Centro de Oficinas da Mulher, Ângela Nunes Verenka. “Após o devido preenchimento, vamos encaminhar os formulários para a Autarquia Municipal de Saúde e buscar junto ao consulado as devidas autorizações para aplicação de vacinas e também para o fornecimento de medicamentos”, frisa Denise Canesin.