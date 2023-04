Reforma no telhado da rodoviária é finalizada pela prefeitura

Da Redação

Com a colocação de uma manta asfáltica impermeabilizante e diversas melhorias, o telhado do Terminal Rodoviário João Batista Boscardin Júnior (rodoviária) foi renovado. Trata-se da primeira reforma da cobertura desde a inauguração do espaço, há 27 anos. O investimento é de cerca de R$ 1,4 milhão de recursos do próprio município.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, o Município contratou através de licitação uma empresa especializada para a execução dos serviços. “A obra entrou na reta final, faltando apenas alguns detalhes de acabamento. Foi feita a limpeza com jato de alta pressão, a proteção das ferragens e aplicação de produtos impermeabilizantes para garantir maior durabilidade da estrutura”, cita Junior da Femac.

O prefeito observa que a cobertura da rodoviária é formada por telhas de mais de 20 metros de vão livre, que somam uma área de 4.600 m² de telhado. “A cobertura nunca passou por reforma e estava sujeita a problemas de infiltrações e fissuras. Além da impermeabilização com a colocação de uma manta asfáltica, também foi necessário fazer a substituição de parte de rufos e calhas”, reitera Junior da Femac.

A obra é executada pela Pottencial Construção Civil, de Apucarana, sendo acompanhada pela Secretaria de Obras e pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan). “O Terminal Rodoviário de Apucarana foi inaugurado em 1995 e recebe diariamente centenas de passageiros que embarcam em ônibus de rotas intermunicipais e interestaduais, além de pessoas que circulam pelo transporte metropolitano. É um prédio público muito importante, que necessitava destas melhorias”, pontua Carlos Mendes, diretor-presidente do Idepplan.

