Reforma e ampliação garantem mais 183 vagas no 'Braga Côrtes'

Os alunos da Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes iniciarão o ano letivo de 2023 com uma estrutura renovada e ampliada. As melhorias garantiram o aumento do número de vagas, passando dos atuais 401 para 584 estudantes. O investimento total é de R$ 1,8 milhão.

As obras foram entregues pelo prefeito Junior da Femac e pelo vice Paulo Vital nesta sexta-feira (20/01), integrando a programação alusiva aos 79 anos de Apucarana. “A educação é uma porta aberta na vida das pessoas. Minha mãe deu aula aqui. A diretora Edna estudou aqui. O secretário de Meio Ambiente, Gentil Pereira, também estudou aqui. A escola Braga Côrtes faz parte da história de Apucarana e, com as melhorias, facilitará ainda mais para que o aprendizado aconteça”, pontua Junior da Femac.

O prefeito Junior da Femac salienta que, a exemplo do que vai ocorrer nas demais escolas da rede municipal, todo o material didático e também o uniforme escolar já estarão disponíveis no primeiro dia de aula. “Tudo disso, aliado à didática dos professores e a uma merenda de qualidade, contribui para que o aprendizado aconteça”, reforça Junior da Femac.

O vice-prefeito afirma que tanto na vida pessoal quanto numa gestão pública é necessário fazer escolhas. “E aqui em Apucarana, desde 2013, a educação foi escolhida como prioridade. Isso ficou demonstrado mais uma vez nesta semana, quando o prefeito Junior da Femac definiu que o piso do magistério de Apucarana seguirá o piso nacional, com aumento de 14,9% e que esse percentual será aplicado em toda carreira”, ressaltou Paulo Vital.

A diretora da Escola João Antônio Braga Côrtes , Edna Aparecida Rosina Mansano, lembra que a estrutura física da escola antes de 2013 era acanhada. “Não tinha refeitório, os banheiros eram precários e a cozinha minúscula. Depois foi feita uma reforma emergencial e agora um trabalho completo, com reforma e ampliação, atendendo todas as necessidades da escola”, agradece.

SERVIÇOS EXECUTADOS

De acordo com a secretária municipal de Educação, professora Marli Fernandes, foi feita a troca do telhado, substituição do forro de madeira por forro de PVC, troca de pisos cerâmicos, revisão da rede elétrica e hidráulica.

A secretária reitera ainda que algumas áreas tiveram mudanças estruturais. “O portal de acesso foi redirecionado para uma rua mais tranqüila. O setor administrativo ganhou novas instalações e agora está melhor localizado para controle do acesso à escola, além de novos conjuntos de sanitários feminino, masculino e para Portadores de Necessidades Especiais”, cita Marli.

Entre as melhorias incluem-se ainda a reforma da cozinha, área de descontaminação, área de serviço, depósito de limpeza e sanitários para funcionários. A escola também ganhou novas salas de aula e a quadra poliesportiva foi reformada, ganhando depósito de materiais esportivos e arquibancada.

A escola ganhou ainda dois parquinhos novos e, para proteção e combate a incêndio, foram instalados novos extintores, sinalização e iluminação de emergência. A área da reforma foi de 1.677 metros quadrados e a ampliação atingiu 648 metros quadrados.

PRESENÇAS

Estiveram presentes na cerimônia os vereadores Rodrigo Lievore, Tiago Cordeiro e Jossuela Pirelli, além do monsenhor Roberto Carrara que fez a bênção das instalações e do tesoureiro da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) da escola, Oscar Augusto Cezar. O ato também foi prestigiado por alunos, mães, professoras, funcionários e outras autoridades.

