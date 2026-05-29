Referência nacional, medicina da Unicentro será modelo para curso da Unespar em Apucarana

Uma comitiva da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) fez uma visita técnica no campus Cedeteg da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), em Guarapuava, com o objetivo de conhecer as instalações do curso de medicina. A agenda faz parte do planejamento da Unespar para implantação da graduação no campus de Apucarana, com início das aulas previsto para 2027.

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A visita, na última terça-feira (26), reuniu representantes da reitoria, pró-reitorias e equipes técnicas da Unespar para conhecer a estrutura física, laboratórios, equipamentos e o funcionamento acadêmico do curso da Unicentro. Segundo a reitora da Unespar, Salete Paulina Machado Sirino, a escolha pela instituição como referência aconteceu ainda na fase de elaboração do projeto. “Desde o momento em que começamos a construir o nosso Projeto Pedagógico de Curso (PPC), já nos espelhamos no curso de medicina da Unicentro. Os resultados alcançados, especialmente a nota máxima no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), mostram que ele se tornou um exemplo não só para as universidades estaduais do Paraná, mas para o Brasil”, afirma.

De acordo com a reitora, a visita teve caráter prático e estratégico. Além de observar a organização dos espaços de ensino, a equipe buscou entender quais estruturas precisam estar prontas para atender cada etapa da formação médica. “Nós conseguimos visualizar os laboratórios necessários para o primeiro e segundo ano, além da clínica de simulação que precisa atender a partir do terceiro ano. Saímos daqui com direcionamentos para aquisição de equipamentos, elaboração de projetos e construção dos espaços que vão garantir qualidade desde o início do curso”, relata.

Representantes da Unespar na Unicentro - Foto: Divulgação/Unicentro Representantes da Unespar na Unicentro - Foto: Divulgação/Unicentro

Para a Unicentro, receber uma instituição que toma o curso como modelo representa o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo dos últimos anos. O diretor do campus Cedeteg, Ricardo Yoshimitsu Miyahara, lembra que a implantação da graduação exigiu investimento contínuo em infraestrutura, equipamentos e formação de equipe. “Tivemos que construir toda uma estrutura para que o curso chegasse ao nível em que está hoje. Receber essa visita mostra que as escolhas feitas ao longo desse processo foram acertadas e que nossa experiência pode contribuir com outras universidades que estão iniciando esse caminho”, comenta.

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Segundo o diretor, o momento também reforça o papel da universidade pública na troca de experiências e fortalecimento do ensino superior no estado. Quem também destaca os resultados alcançados é o chefe do Departamento de Medicina da Unicentro, Celso Nilo Didoné Filho. Para ele, os indicadores nacionais ajudam a explicar o interesse de outras instituições. “O Enamed é utilizado como referência na avaliação de cursos de medicina no Brasil. O nosso curso obteve nota máxima, foi considerado o sexto melhor do país e o melhor da região Sul. E, recentemente, obtivemos o selo de acreditação do Conselho Federal de medicina, o Saeme. Apenas 11% das escolas de medicina do Brasil detêm essa certificação, que é um selo de excelência”, comemora o docente.

Celso ressalta que a consolidação do curso vai além dos indicadores acadêmicos e tem impacto direto na assistência em saúde oferecida à população. Segundo ele, a atuação dos estudantes e professores está integrada à rede pública, com presença em oito unidades básicas de saúde, na Clínica Escola e também no atendimento hospitalar. “A Clínica Escola, localizada na Cidade dos Lagos, se tornou referência em atenção secundária e reúne o maior número de especialidades do município. Algumas áreas contam exclusivamente com atendimento realizado ali, como é o caso do tratamento de doenças do fígado. Além disso, também coordenamos a clínica médica do Hospital Regional”. Segundo o chefe de departamento, isso amplia o acesso da população aos serviços e fortalece a formação dos futuros médicos.

Medicina em Apucarana

No dia 8 de maio o Governo do Estado autorizou a oferta do curso de medicina no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná, no Vale do Ivaí. Com previsão de 40 vagas anuais, a nova graduação será ofertada em regime integral e duração de seis anos. A expectativa de investimento inicial para a implantação do curso é de R$ 23,1 milhões, conforme projeção da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

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A nova graduação em medicina, anunciada pelo governador Ratinho Junior (PSD) e o deputado federal Beto Preto (PSD), ex-secretário de Saúde do Paraná, responde a uma lacuna na oferta de formação médica por instituições públicas na região de Apucarana, que é atendida pela 16ª Regional de Saúde do Paraná, composta por 17 municípios.

A reitora da Unespar, Salete Paulina Machado Sirino, explicou que os trâmites para a implantação do curso de medicina em Apucarana avançaram, com aprovação nos conselhos superiores da instituição. Em breve, a universidade pretende publicar os editais para contratação dos professores.

"Estão sendo viabilizados os trabalhos necessários para que quando iniciar as atividades do curso, no primeiro semestre de 2027, esteja tudo de acordo com as necessidades do projeto pedagógico do curso de medicina", pontuou a reitora.

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