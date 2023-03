Redução de alunos levou RU a fechar portas na Unespar de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Direção da Unespar afirma que pandemia impactou no número de alunos

Estudantes do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) vão realizar um protesto nesta quinta-feira (23) à noite por conta do fechamento do Restaurante Universitário (RU) e da cantina da instituição. Eles afirmam que os acadêmicos estão sem acesso à alimentação há quase uma semana e cobram providências. A direção da Unespar explica que, no caso do RU, a empresa pediu rescisão do contrato por queda na procura pelas refeições, enquanto que, na cantina, o contrato chegou ao fim. A instituição diz que perdeu 800 estudantes no retorno às aulas presenciais após a pandemia de covid-19.

continua após publicidade .

Presidente do movimento estudantil da Unespar em Apucarana, Rafaela Mello, de 21 anos, afirma que a situação gera prejuízos aos estudantes, principalmente aqueles que vêm direto do trabalho para a faculdade. Ela assinala que a queda na procura pelo RU ocorreu por conta do preço alto da refeição para os estudantes, que é de R$ 7,98. “Fizemos uma pesquisa e a refeição da Unespar de Apucarana é a mais cara entre todas as universidades estaduais públicas do Paraná”, afirma.

-LEIA MAIS: Morre garoto vítima de acidente entre trem e ônibus em Jandaia do Sul

continua após publicidade .

Rafaela, que é estudante do 3º ano do curso de Serviço Social, cita outros problemas. “Era comum faltar comida e o restaurante fechava às 20 horas, antes do intervalo, que vai das 20h40 às 21 horas”, diz. Ela revela que a manifestação será realizada em frente ao RU. “Queremos uma solução rápida para o problema e que a nova licitação garanta um preço mais justo para as refeições”, acrescenta.

O diretor do campus de Apucarana, Daniel Fernando Matheus Gomes, publicou comunicado à comunidade acadêmica informando que a empresa responsável pelo RU solicitou em 6 de março rescisão de contrato de forma amigável, alegando baixo número de refeições comercializadas diariamente. O atendimento acabou suspenso no dia 17. A direção cobrou a retomada do serviço na última segunda-feira (20), com base no contrato vigente, mas a empresa não abriu as portas.

Em entrevista ao TNOnline, o diretor afirma que o edital de contratação estimava uma média de 350 refeições diárias. No entanto, o número máximo chegou a 140. Assim, a empresa pediu a rescisão amigável, que agora é analisada pela procuradoria jurídica.

continua após publicidade .

“O dono da empresa argumenta que não consegue manter o atendimento com esse número de refeições diárias”, diz. O professor justifica ainda que o preço maior em relação a outras universidades se dá porque é a própria Unespar que subsidia as refeições, enquanto que nas demais instituições públicas o investimento vem do caixa do governo estadual. O estudante paga R$ 7,98 por refeição em Apucarana, mas a empresa recebe R$ R$ 12, 98 com o subsídio de R$ 5.

Segundo o diretor, a queda na procura é reflexo direto da redução no número de estudantes após o retorno das aulas presenciais. “Perdemos 800 alunos após a pandemia”, diz. Antes da covid-19, a instituição contava com 2.150 estudantes matriculados. Agora, o número não passa de 1.350.

Em 2023, o RU funcionou entre 6 de fevereiro e 17 de março. Nesta sexta-feira (24), o local completa uma semana fechado. O diretor nega que o atendimento era encerrado às 20 horas, mas admite problemas com a falta de comida. “Como o movimento de alunos era irregular, faltava à empresa uma base para definir o número de refeições diárias. Quando um dia especificamente a procura era maior, o restaurante não conseguia atender a todos, realmente”, justifica.

continua após publicidade .

Ele afirma que uma nova licitação, adaptada à realidade atual, será aberta. No entanto, isso só será possível após o trâmite de encerramento com a atual empresa. “A direção está fazendo o que é possível para resolver a situação. Também utilizo o RU e sei da sua importância”, diz Daniel.

Com relação à cantina, a empresa detentora dos direitos de uso informou em 22 de fevereiro que não exerceria sua prerrogativa de renovação contratual. Um novo processo licitatório já foi aberto, afirma o diretor da Unespar de Apucarana.

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News