Redemoinho em céu nublado chama atenção de moradores em Apucarana

Uma moradora de Apucarana, norte do Paraná conseguiu registrar um momento climatológico que chamou a atenção de muitas pessoas na manhã deste domingo (26).

De acordo com a leitora do TNOnline, que nos enviou vídeos e fotos, o fenômeno aconteceu na região do Núcleo Habitacional João Paulo, por volta das 9 horas.

Nas imagens é possível ver a formação de uma nuvem funil, em seguida é possível ver o redemoinho começando a se formar em meio ao céu nublado, indo em direção ao solo. Confira o vídeo abaixo.

De acordo com alguns leitores, o fenômeno pode ser visto em outros pontos da cidade. Não há informações que o redemoinho causou estragos no município

