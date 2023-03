Rede Municipal recebe proposta de implantação de escola cívico-militar

Da Redação

A apresentação aconteceu no gabinete do prefeito

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e a secretária da Educação, Marli Fernandes, receberam na tarde desta terça-feira (28) a visita do major Antônio Douglas Villatore e do subtenente Alcir José Saúgo, da diretoria de ensino da Associação da Vila Militar.

No gabinete do prefeito, os visitantes apresentaram um projeto para a implantação de uma escola cívico-militar na Rede Municipal de Educação de Apucarana. A proposta foi ouvida com atenção e receptividade pelos gestores municipais.

"Nós estamos empenhados em dar a melhor formação possível às nossas crianças. Neste sentido, todas as parcerias que possam agregar qualidade ao ensino são bem-vindas. Mas, antes de aprovarmos qualquer projeto, precisamos discuti-lo com os professores e a equipe pedagógica da Autarquia de Educação,” afirmou o prefeito.

Marli Fernandes destacou que muitos dos valores previstos no projeto de escola cívico-militar já fazem parte do currículo da rede municipal de Apucarana. “Os nossos estudantes aprendem sobre civismo, disciplina, ética e cidadania por meio de projetos transversais, como Educação para o Trânsito, Proerd, Desfile da Independência, Fanfarra Mirim", citou a secretária.

Ela detalhou ainda: "Justiça e Cidadania também se aprendem na Escola, desenvolvidos em parceria com as outras secretarias municipais, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça do Paraná. Nós também incentivamos a participação das famílias na vida escolar dos seus filhos através da Escola de Pais e de atividades realizadas por ocasião das datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Avós".

Além disso, aulas de Inglês, Espanhol, Língua Brasileira de Sinais, Música, Expressão Corporal e Artes Marciais completam o currículo da rede municipal de educação de Apucarana.

“Nós agradecemos ao prefeito e à secretária por nos receberem e ouvirem. Certamente, voltaremos a nos encontrar em breve para darmos continuidade à discussão do projeto,” disse o diretor de ensino da Associação da Vila Militar, major Antônio Douglas Villatore.

