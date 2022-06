Rede Municipal de Ensino tem novo livro didático elaborado; saiba mais

Da Redação

Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura de Apucarana divulgou que a Rede Municipal de Ensino ganhará um livro didático sobre história e geografia do Paraná, elaborado pelo Sistema Maxi, especificamente para a cidade. A obra, que foi construída pela editora seguindo as orientações da equipe pedagógica da Autarquia de Educação, atende a todos os requisitos do Referencial Curricular do Paraná (RCPR) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A Autarquia de Educação investiu aproximadamente R$ 4 milhões na implantação do Sistema Maxi de Ensino nas 35 escolas da sua rede, para as turmas do Infantil IV (Pré I) ao 5º ano do Ensino Fundamental. O material é composto por livro do aluno, livro do professor, agenda, plataforma digital, assessoria pedagógica e digital, simulados e avaliações.



“A nossa equipe pedagógica percebeu que o livro didático ofertado inicialmente pelo Sistema Maxi, a ser utilizado pelos alunos do 4º e do 5º ano, estava em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, mas ainda não contemplava a história e a geografia da região da forma prevista no Referencial Curricular do Paraná. Por isso, nós solicitamos que a editora reestruturasse o livro, seguindo também os direitos e objetivos de aprendizagem previstos no documento estadual para a Educação Básica. A obra foi desenvolvida com a colaboração da nossa equipe pedagógica,” detalhou a secretária Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac lembrou-se de que a secretária Marli Fernandes e a equipe pedagógica da Autarquia de Educação participaram ativamente da construção do Referencial Curricular do Paraná a partir de 2018. “A professora Marli, que estava à época como presidente da Undime-PR, contribuiu para a coordenação do trabalho em nível estadual. Além disso, alguns dos nossos coordenadores pedagógicos integraram os grupos de redatores do documento. Portanto, ninguém melhor capacitado que eles para orientar a editora na construção do livro didático de história e geografia do Paraná,” disse.

“O livro construído pela editora Somos Educação e os coordenadores pedagógicos da Autarquia de Educação provavelmente será adotado por outros municípios e escolas privadas que utilizam o Sistema Maxi de Ensino,” finalizou a secretária Marli Fernandes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.