Rede estadual volta às aulas presenciais em Apucarana; vídeo

Diretores das 60 escolas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana realizaram uma reunião na manhã desta quarta-feira (21), quando se iniciou o retorno das aulas presenciais para os estudantes da rede pública estadual.

Professor do NRE de Apucarana, Wladimir Barbosa falou sobre as organizações para a volta do ensino presencial nas escolas. Assista:

No Colégio Estadual Padre José de Anchieta, de Apucarana, alunos e uma mãe comemoraram o retorno presencial: