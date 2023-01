Rede de Mulheres Solidárias entregam Polvinhos do Amor na UTI Neonatal

Da Redação

O grupo tem contribuído com doação de polvos desde 2017

Pensando no benefício dos bebês internados na UTI Neonatal do Hospital da Providência Materno Infantil, a Rede de Mulheres Solidárias realizaram doação de 86 Polvos do Amor, polvinhos de crochê que auxiliam no tratamento, acalmando os pacientes internados.

O grupo que tem contribuído com doação de polvos desde 2017 contou com o apoio da Sicredi com a doação das linhas para a confecção. “É um trabalho solidário, uma união de esforços em prol de quem não conhecemos, o amor se sobrepõe para ajudar o próximo”, explica Denise Canezin, secretária da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família.

Cada paciente internado recebe dois polvinhos, pois enquanto um é utilizado, o outro é lavado e esterilizado e no momento da alta médica do pequeno, os pais levam para casa os Polvos do Amor utilizados pelo bebê.

Ao segurarem os tentáculos do polvinho que se assemelham ao cordão umbilical, os bebês lembram do útero materno, ficam mais calmos e não puxam a sonda, com isso também há a diminuição do risco de infecção, pois não é necessário a realização do procedimento invasivo de recolocação desses dispositivos.

“Agradecemos todas as mulheres que participaram dessa ação, é uma rede de apoio muito bonita que tem feito a diferença no projeto Polvo do Amor e, agradecemos também a Sicredi pela contribuição nessa causa em prol dos bebês prematuros internados, Deus abençoe a todos”, afirma Irmã Geovana Ramos, diretora geral do Hospital da Providência.





