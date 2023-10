Rede de Farmácias São João inaugura 7ª unidade em Apucarana; veja

A Rede de Farmácias São João inaugurou nesta segunda-feira (16) a sétima loja em Apucarana, no Norte do Paraná. Com isso, a cidade reúne agora o maior número de filiais da rede no interior do Estado. Veja reportagem em vídeo abaixo

A nova unidade, localizada na esquina entre as ruas Corifeu de Azevedo Marques e São Jerônimo, foi construída em tempo recorde e vai gerar 15 empregos diretos. O investimento, somente na construção, é de cerca de R$ 800 mil.

O diretor comercial da rede no Paraná, Rodrigo de Oliveira Ferreira, afirma que as Farmácias São João estão presentes no Sul do Brasil. “Quando inauguramos a primeira loja em Apucarana, a rede tinha cerca de 700 filiais. Hoje (segunda-feira), quando inauguramos a sétima loja em Apucarana, a rede atinge 1.055 unidades”, pontua Ferreira.

Ele lembra que a rede chegou a Apucarana em fevereiro de 2020. "E pouco tempo depois a gente tem a alegria e o entusiasmo de inaugurar a sétima loja, gerando emprego e renda nessa maravilhosa cidade", diz.

O local na nova unidade, em frente à Prefeitura, guarda uma curiosidade. “Esse foi o local escolhido para nossa primeira unidade, mas na época não foi possível viabilizar a negociação. A unidade foi edificada em tempo recorde, em 28 dias. Quem porventura ficou fora da cidade por 30 ou 40 dias, se surpreendeu devido à rapidez de execução da obra”, assinala Ferreira, destacando também a agilidade nos trâmites dentro da Prefeitura de Apucarana necessários para a execução da obra.

O diretor comercial afirma que a empresa soma mais de 100 colaboradores nas sete lojas em Apucarana. Segundo Ferreira, a farmácia vem ampliando o mix de itens, abrangendo – além de medicamentos – produtos de higiene e beleza, dermocosméticos, ortopédicos, conveniência, produtos de bazar, linha de limpeza e pet. “Além do preço, que é uma regra de mercado, o nosso diferencial é o acolhimento feito por colaboradores treinados e que estão em sintonia com o lema da empresa”, completa Ferreira.

De acordo com Maurílio Jeferson de Lima, coordenador regional da rede, a nova unidade tem área construída de 251 metros quadrados, com estacionamento próprio para 10 vagas. “O atendimento é das 7h às 23 horas de segunda a sábado e, das 8 às 22 horas, em domingos e feriados. Todos os funcionários contratados são de Apucarana e a gerência será exercida pela Daniela Camargo Batista Archetti”, informa Maurílio.

O prefeito Junior da Femac (PSD) destaca a expansão da rede na cidade, onde a primeira unidade foi inaugurada em fevereiro de 2020. “O plano inicial do seu Pedro Brair, proprietário-fundador da rede, era instalar três unidades na cidade e hoje já estamos em sete. Ao todo, a rede de farmácias já investiu R$ 15 milhões em Apucarana, gerando mais de 100 empregos diretos. Quando uma cidade entra nos planos de expansão de uma empresa, é motivo de satisfação e significa que estamos no caminho certo”, ressalta Junior da Femac, que após o ato de inauguração conversou com Pedro Brair através de uma videochamada.

Citando dados do IBGE, Junior da Femac lembra que em 2010 Apucarana tinha 10 mil pessoas com idade acima dos 65 anos e, em 2022, esse número subiu para mais de 15 mil pessoas nesta faixa etária. “Nós precisamos que serviços como farmácias e supermercados estejam perto das pessoas. A rede de Farmácias São João está atenta a tudo isso e acompanha o desenvolvimento da cidade”, reforça Junior da Femac, que esteve acompanhado na inauguração por diversos secretários municipais.

O evento de inauguração da 7ª unidade aconteceu na manhã desta segunda-feira (16)

