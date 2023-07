Reconstrução de galeria e asfalto na 'Grande Alexandre' é finalizada

O prefeito Júnior da Femac conferiu nesta segunda-feira (10/07) o resultado das intervenções de reconstrução da rede de galeria de águas pluviais e do pavimento asfáltico na rua Grande Alexandre esquina com rua Augusto Weyand, na Vila Nova II, em Apucarana.

Para dar celeridade à solução dos danos, causados pelas chuvas que atingiram Apucarana ao longo de todo o primeiro trimestre do ano, Júnior lembra que a Secretaria de Obras – embasado por laudos técnicos – encabeçou um processo licitatório em caráter emergencial, vencido pela empreiteira Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda. “Levantamento verificou que a erosão formada no local continuava avançando em direção às residências, gerando eminente risco à vida dos moradores e também de pessoas que transitam por esta via”, contextualiza o prefeito, pontuando que desde o início a administração tratou o assunto com prioridade.

Além de parte significativa da galeria, a ação das chuvas ininterruptas destruiu parte do asfalto, sendo necessário, por recomendação da Defesa Civil, interdição de uma residência e realocação temporária de uma família a um local seguro pelo município. “Obrigado a todo empenho das secretarias de Obras e de Meio Ambiente, através de seus secretários, Ângela Stoin Penharbel e Gentil Pereira, respectivamente, e equipes envolvidas. Deixo meu agradecimento também ao morador Gabriel Caldeira, que nos alertou assim que houve esse acidente em decorrência das fortes chuvas”, disse Júnior da Femac.

A secretária Municipal de Obras, engenheira civil Ângela Stoian Penharbel, cita que além da reconstrução do aterro e da rede de galeria pluvial, o contrato assinado com a empreiteira também englobou a reconstrução do pavimento. O valor do investimento, com recursos municipais, foi na ordem de R$210.179,25. “Foram cerca de 100 dias de trabalho, concluído nesta semana passada”, atesta a secretária.

