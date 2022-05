Reconhecimento: SAMU de Apucarana recebe homenagem

Da Redação

Os profissionais que integram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Apucarana (SAMU 192) receberam nesta sexta-feira (13/05) uma Moção de Aplausos instituída pela Câmara de Vereadores em reconhecimento pela atuação durante o período da pandemia. O projeto, de autoria do vereador Luciano Facchiano, e foi aprovado por unanimidade.

“É um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados para cada profissional do SAMU à comunidade apucaranense, em especial pelos salvamentos de vidas e no combate direto da Covid-19 através dos transportes dos infectados e também no atendimento aos acidentes de Apucarana e em toda região”, justificou Facchiano.

“É uma moção de minha autoria, mas não sou eu quem está oferecendo essa honraria, é toda a câmara de vereadores, é toda população de Apucarana em reconhecimento ao empenho desses profissionais em salvar vidas. Profissionais que não medem esforços, que não pararam seu trabalho”, acrescentou Facchiano.

A coordenadora geral e médica do SAMU, Vera Lúcia Lorenzon e o coordenador de Enfermagem, Miquéias Romagnolo agradeceram a homenagem em nome de toda equipe do SAMU. Segundo Vera Lúcia, o SAMU tem tido altos e baixos no seu trabalho no dia a dia, ao longo de mais de dois anos de pandemia, porém sem deixar de cumprir a sua função de salvar vidas. Tivemos muito medo de levar essa dor da pandemia para dentro de casa, mas graças a Deus não tivemos nenhuma baixa”, disse.

Miquéias também falou sobre os trabalhos do SAMU e agradeceu em nome dos servidores e da instituição. “É gratificante poder receber uma homenagem em tempos tão difíceis como estes que enfrentamos. Agradecemos todos os vereadores e vereadora e afirmamos que, em nome de todos os servidores, os apucaranenses podem continuar contando com o nosso melhor”, destacou

A entrega da Moção de Aplausos foi prestigiada pelo prefeito Junior da Femac e pelo vice-prefeito, Paulo Vital. “Vocês são pessoas vocacionadas e estamos aqui representando os cerca de 200 mil habitantes de Apucarana e região que vocês salvaram. O que essa equipe fez e está fazendo durante a pandemia é digna de aplausos”, afirmou Junior da Femac.

Miquéias Romagnolo lembrou que o SAMU presta, em Apucarana, cerca de 930 atendimentos/mês. “São cerca de 52 servidores atuando em diversas categorias. O SAMU de Apucarana é responsável pelo atendimento de 17 municípios com bases descentralizadas. Em Apucarana são 4 ambulâncias, Arapongas mais quatro e Jandaia do Sul e Faxinal com uma ambulância cada. Todas interligadas na Central de Regulação de Apucarana”, explicou