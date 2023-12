Recesso: veja o que abre e o que fecha neste fim de ano em Apucarana

Por conta das festividades de fim de ano, os serviços públicos em Apucarana, no norte do Paraná, terão alteração de horários. A prefeitura da cidade, por exemplo, está em recesso deste o último sábado (23) e só retornará ao funcionamento na terça-feira (2).

No entanto, segundo a própria prefeitura, serviços essenciais não serão paralisados. Confira a lista dos serviços que não irão parar:

Saúde

Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

Ambulância 24 horas;

Farmácia 24 horas (em frente à UPA);

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);

Centro Infantil;

UBS Pedro Barreto (Vila Reis) - das 7 às 17 horas;

UBS Walter Lazarini (Pirapó) - das 7 às 17 horas;

UBS Antônio Sachelli (Jd. Colonial) - das 7 às 17 horas;

UBS Maria do Café (Jd. Ponta Grossa) - das 7 às 17 horas;

UBS Raul Castilho (João Paulo I) - das 7 às 17 horas;

UBS Takaiti Miyadi (Dom Romeu) - das 7 às 17 horas.

II - Guarda Municipal e Agentes de Trânsito;

III - Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana.

Bancos

Entre os dias 26 a 28 de dezembro os bancos funcionarão normalmente. Já na véspera de Natal, 24 de dezembro (um domingo), e no dia 25 de dezembro (uma segunda-feira) todas as agências permanecerão fechadas. No dia 29 de dezembro (sexta-feira), último dia útil do ano, não haverá expediente bancário. No último dia do ano, 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro de 2024, os bancos também não irão funcionar.

Comércio

O comércio seguirá seu horário normal de funcionamento, atendendo das 9h às 18h até sexta-feira (29) e, excepcionalmente, das 9h às 18h também no sábado (30). As lojas ficarão fechadas do domingo (31) até a terça-feira (2), retornando na quarta-feira (3).

Shopping

O Shopping Centronorte permanecerá com horário normal até o sábado (30), das 10h às 22h. Já no domingo (31) o horário será das 10h às 18h. Na segunda (1) o estabelecimento ficará fechado, retornando na terça-feira (2).

