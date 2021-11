Da Redação

Receptadores de fios estão na mira da polícia de Apucarana

Os receptadores de fios de energia estão na mira da polícia de Apucarana. O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Facio, informou durante entrevista para o site TNOnline, que em breve a comunidade apucaranense vai ter uma resposta.

Ainda de acordo com o comandante, com a prisão dos receptadores, os furtos de fios de cobre vão reduzir em 80%. "Estamos trabalhando, em conjunto com a Polícia Civil, monitorando pessoas para identificar os receptadores. Quando prendemos receptadores as pessoas não tem para que revender, já temos alguns nomes, já estamos trabalhando, prendendo os receptadores vamos diminuir em 80% esses crimes. A nossa comunidade terá uma surpresa com os nomes que vão surgir", disse o comandante.

Ainda de acordo com o tenente-coronel, os pequenos furtos são cometidos por usuários de drogas, já os grandes, por grupos de pessoas que utilizam ferramentas e veículos para transportar os cabos. "Os furtos em casas abandonadas, em casas em construção são cometidos por moradores de rua, por usuários de drogas que revendem, já os grandes, como na Sanepar, em empresas e no Colégio Três Reis, que teve um grande prejuízo, são pessoas que vão com carro, pois levam muita coisa, são cabos grandes, pesadas, não é possível carregar no braço. Essas pessoas estão ficando audaciosas, vão de carro, ameaçam vigias. Vamos combater esse tipo de crime, a civil está investigando e em poucos dias teremos grandes novidades, que vai causar surpresa em muitas pessoas da cidade", ressalta.

O comandante ainda fez um alerta para pessoas que estão comprando os fios furtados. "A pena para o crime de receptação é maior do que a de furto. Não compre esses produtos, não queira tirar vantagem comprando algo no valor inferior. Se você tem uma construção e passa alguém vendendo fios de origem duvidosa, não compre, inclusive a Câmara de Vereadores desenvolveu um projeto que vai nos ajudar muito no combate a esse tipo de crime. Se você tem uma construção invista em segurança, guarde muito bem os materiais, infelizmente a PM não consegue fazer rondas, cuidar dessas construções que são muitas na cidade. Sabemos que esse tipo de crime gera grande prejuízo e vamos dar uma resposta", finaliza.

Assista a entrevista completa:

Receptadores de fios estão na mira da polícia de Apucarana - Vídeo por: Reprodução

