Recepcionista é ameaçada de morte por ligação caso PIX não seja feito

Uma recepcionista de Apucarana, no norte do Paraná, foi ameaçada de morte na manhã desta quarta-feira (16). A mulher estava trabalhando quando recebe uma ligação em que um homem afirmava estar armado, em frente à empresa, e que caso não fosse realizado um PIX de 5 ou 10 mil, ele iria entrar no estabelecimento e matar todo mundo.

Como consta no Boletim de Ocorrências da PM, a mulher ficou com medo e passou o telefone do seu patrão para o homem. O suspeito fez contato com o patrão da mulher e pediu novamente o dinheiro, ameaçando entrar e matar a recepcionista. O homem ainda afirmou que estava com outra pessoa em uma moto esperando na frente da empresa.

No entanto, mesmo sendo ameaçado, o patrão resolveu acionar a PM, que desloucou uma equipe até a empresa. Porém, quando os policiais chegaram não avistaram ninguém suspeito.

