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Recém-nascida engasga com leite materno e é salva por equipe de UBS e Samu em Apucarana

Bebê com quadro de broncoaspiração foi socorrida pela equipe da UBS Osvaldo Damin e pelo Samu de Apucarana; ela foi levada ao Materno Infantil

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em Editado em
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Recém-nascida engasga com leite materno e é salva por equipe de UBS e Samu em Apucarana
Autor Foto: Arquivo

Uma bebê recém-nascida, com cinco dias de idade, foi socorrida após se engasgar com leite materno na tarde desta sexta-feira (09), em Apucarana (PR). A mãe, moradora do Jardim Espanha, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e decidiu seguir com o veículo da família, indo de encontro com a equipe.

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Durante o trajeto, ao passar pela Rua Rolândia, na Vila Martins, a família decidiu parar e pedir socorro na UBS Osvaldo Damin (UBS do Jaboti). onde as enfermeiras que estavam de plantão agiram rápido e realizaram manobras para desobstruir as vias aéreas da criança. A equipe da UBS conseguiu desentopir a vias da bebê enquanto aguardavam a chegada da ambulância.

Uma equipe avançada do Samu foi acionada para socorrer a recém-nascida. A médica que atendeu a ocorrência constatou que a recém-nascida apresentava quadro de broncoaspiração e que, apesar da desobstrução inicial, a bebê ainda apresentava um quadro de saúde que exigia cuidados médicos.

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A criança foi encaminhada pelo Samu ao Materno Infantil do Hospital da Providência, junto de sua mãe. A bebê recebe atendimento médico e deve permanecer em observação.

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Apucarana bebê Emergência leite materno Samu SAÚDE UBS OSVALDO DAMIN
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