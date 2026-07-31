Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
RESTITUIÇÃO

Receita paga R$ 2,3 milhões a contribuintes de Apucarana no 3º lote do Imposto de Renda

Além dos 1.691 moradores de Apucarana, outros 1.713 contribuintes de Arapongas recebem o benefício nesta etapa

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 15:18:54 Editado em 31.07.2026, 15:18:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Receita paga R$ 2,3 milhões a contribuintes de Apucarana no 3º lote do Imposto de Renda
Autor Apucarana e Arapongas somam quase R$ 4 milhões no 3º lote de restituição do IR - Foto: Agência Brasil

Quase 1,7 mil contribuintes de Apucarana receberam nesta sexta-feira (31) o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, a Receita Federal depositou R$ 2,3 milhões nas contas de 1.691 moradores da cidade. Na vizinha Arapongas, o volume de beneficiados é semelhante, com 1.713 contribuintes contemplados, o que representa um repasse total de R$ 1,6 milhão para o município.

-LEIA MAIS: Após morte de fotógrafa no PR, bombeiros alertam para riscos em trilhas, cachoeiras e rios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em todo Paraná, mais de 188 mil pessoas dividem um montante que ultrapassa a marca de R$ 258,1 milhões. Em âmbito nacional, o terceiro lote injeta expressivos R$ 4,61 bilhões na economia, alcançando 2,74 milhões de contribuintes brasileiros.

De acordo com a Receita Federal, a maior parte dos contemplados nesta etapa é formada por declarantes que não possuem prioridade legal para o recebimento. Há também uma parcela composta por contribuintes que garantiram o benefício de forma antecipada por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou escolhido receber o valor via PIX, além de resíduos de grupos com diferentes critérios de prioridade.

Para verificar se o dinheiro já está disponível, o cidadão precisa acessar a página do serviço "Meu Imposto de Renda", localizada no site oficial da Receita Federal. O procedimento é rápido e exige apenas que o usuário informe o número do CPF, a data de nascimento e selecione o exercício correspondente a 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este é o penúltimo pagamento regular do ano programado pelo Leão. Os dois primeiros lotes da restituição foram liberados nos finais dos meses de maio e junho. O quarto e último repasse agendado para o atual exercício está previsto para acontecer no dia 28 de agosto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana finanças pessoais imposto de renda receita federal restituiçao
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV