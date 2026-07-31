Receita paga R$ 2,3 milhões a contribuintes de Apucarana no 3º lote do Imposto de Renda

Quase 1,7 mil contribuintes de Apucarana receberam nesta sexta-feira (31) o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, a Receita Federal depositou R$ 2,3 milhões nas contas de 1.691 moradores da cidade. Na vizinha Arapongas, o volume de beneficiados é semelhante, com 1.713 contribuintes contemplados, o que representa um repasse total de R$ 1,6 milhão para o município.

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Em todo Paraná, mais de 188 mil pessoas dividem um montante que ultrapassa a marca de R$ 258,1 milhões. Em âmbito nacional, o terceiro lote injeta expressivos R$ 4,61 bilhões na economia, alcançando 2,74 milhões de contribuintes brasileiros.

De acordo com a Receita Federal, a maior parte dos contemplados nesta etapa é formada por declarantes que não possuem prioridade legal para o recebimento. Há também uma parcela composta por contribuintes que garantiram o benefício de forma antecipada por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou escolhido receber o valor via PIX, além de resíduos de grupos com diferentes critérios de prioridade.

Para verificar se o dinheiro já está disponível, o cidadão precisa acessar a página do serviço "Meu Imposto de Renda", localizada no site oficial da Receita Federal. O procedimento é rápido e exige apenas que o usuário informe o número do CPF, a data de nascimento e selecione o exercício correspondente a 2026.

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Este é o penúltimo pagamento regular do ano programado pelo Leão. Os dois primeiros lotes da restituição foram liberados nos finais dos meses de maio e junho. O quarto e último repasse agendado para o atual exercício está previsto para acontecer no dia 28 de agosto.