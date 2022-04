Da Redação

Receita espera 41 mil declarações de IR na região

Em 2022, são esperadas pelo menos 41 mil declarações de Imposto de Renda (IR) nos dois maiores municípios da região. De acordo com a Delegacia da Receita Federal de Londrina, em Apucarana pelo menos 21 mil contribuintes devem prestar contas ao leão. Já em Arapongas, são 20 mil. O período para providenciar a documentação começou no dia 7 de março e segue até o dia 29 de abril. Utilização do portal do governo federal para baixar uma declaração pré-preenchida e o cadastro do Pix para restituição, são as principais novidades deste ano.

O delegado da Receita Federal de Londrina Reginaldo Cezar Cardoso, orienta para que os contribuintes não deixem a declaração para a última hora. “É importante lembrar que, quanto antes o contribuinte entregar a sua declaração, mais rápido ele terá direito a restituição, que em 2022 vai ser feita em 5 lotes iniciando em maio e com final em setembro. Portadores de doenças graves, idosos e os professores tem prioridade no recebimento da restituição”, frisou.

Cardoso destaca as novidades em relação as declarações neste ano. “Uma facilidade que está a disposição este ano é a utilização do portal do governo federal www.gov.br. Lá, o contribuinte poderá baixar uma declaração pré-preenchida, a partir dos dados coletados através do CPF informado. A vantagem é ter acesso às informações do banco de dados da Receita Federal, facilitando o trabalho do contribuinte, evitando erros no preenchimento, além de deslocamentos desnecessários para pegar documentos. Outra novidade é que o contribuinte poderá escolher que sua restituição seja feita por Pix, com a chave sendo CPF do titular da declaração. O contribuinte que tiver imposto a pagar, também poderá pagar através de Pix, onde será emitido um DARF com o QRCode para facilitar os pagamentos”, explicou.

“As maiores incidências de malha fina são de pessoas que esquecem de declarar algum rendimento paralelo. Então, é importante declarar todas as fontes de rendimento, formais e informais, mesmo sendo de valor pequeno”, orientou o delegado da Receita Federal.

Por Aline Andrade.