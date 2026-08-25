Recape asfáltico gera debate entre vereadores na Câmara de Apucarana





As ações de manutenção preventiva da malha viária realizadas pela Prefeitura de Apucarana foram debatidas durante a sessão ordinária da Câmara Municipal na noite de segunda-feira (24). A execução do serviço colocou em posições opostas o presidente do Legislativo, vereador Danylo Acioli, que fez duras críticas ao modelo adotado, e o vereador Tiago Cordeiro, que defendeu as melhorias implementadas pelo Executivo.



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Para Acioli, as obras estão sendo realizadas em locais desnecessários e com recobrimento duvidoso, o que representaria desperdício de recursos do município. "Colocaram asfalto onde tem asfalto, com material que não é de boa qualidade", pontuou o presidente da Câmara.

O parlamentar utilizou obras recentes na área central para exemplificar sua insatisfação e alertou para a rápida deterioração das vias. "Nós até falamos que parece uma tinta, porque ali no Glorinha fizeram o mesmo trabalho e já está cedendo. Isso é dinheiro público sendo descartado", criticou.

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Obras são realizadas no centro da cidade - Foto: TNOnline Obras são realizadas no centro da cidade - Foto: TNOnline

Em contrapartida, o vereador Tiago Cordeiro argumentou que as críticas são infundadas e explicou a técnica utilizada pela Prefeitura, justificando que a intervenção garante maior durabilidade às ruas. Segundo o parlamentar, a gestão municipal já investiu mais de R$ 17 milhões nas obras, que estão se expandindo do centro para bairros como os residenciais Jardim Catuaí 1, 2 e 3.

"Não é um tapa-buraco, que é uma solução paliativa que às vezes em uma, duas chuvas, acaba levando e tendo que ter retrabalho. Esse micro-revestimento é uma camada por cima do asfalto que acaba protegendo o pavimento, trazendo as melhores condições", defendeu Cordeiro. O vereador ressaltou ainda que qualquer cidade que busca progresso passa por adaptações e transtornos temporários no trânsito durante a execução de obras estruturais.