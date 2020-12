Recanto Bom Retiro recebe drenagem e pavimentação asfáltica - TNOnline

Continua após publicidade

Mais um bairro de Apucarana acaba de receber drenagem e pavimentação asfáltica. É o Recanto Bom Retiro, onde foi concluída nesta sexta-feira (04/12) a pavimentação da Rua José Bossato interligando a região dos fundos da Sociedade Rural de Apucarana com a estrada que dá acesso ao Cemitério Portal do Céu.

“Trata-se de um trecho de cerca de 700 metros de extensão, entre o viaduto localizado na saída para Londrina, na região Norte, até as proximidades do Cemitério Portal do Céu. A exemplo do que estamos fazendo em outras regiões de chácaras, também levamos o asfalto para o Recanto Bom Retiro, situado nos fundos de um parque industrial”, comenta o prefeito Junior da Femac. Ele recorda que, em 2013, Apucarana tinha cerca de 97 quilômetros de ruas sem asfalto dentro da cidade. “Hoje, com muito planejamento e trabalho, falta muito pouco para acabar com o barro e a poeira”, garante o prefeito.

Conforme informa o secretário de obras, engenheiro Herivelto Moreno, a Rua José Bossato teve um trecho de 700 metros com uma base sólida preparada e aplicação de uma camada de 5 centímetros de Concreto Betuminoso Unidade a Quente (CBUQ). “No total são 5.300 metros quadrados de pavimentação, com um custo estimado de R$ 535 mil”, revela o secretário, acrescentando que os recursos para o custeio da obra foram repassados pelo Governo Federal, oriundos do Pré-Sal.

Moradora do Recanto Bom Retiro há quase 20 anos, Lurdes Maria Rodrigues comemora a chegada o asfalto na Rua José Bossato. Ela lembra das dificuldades dos moradores em conviver com o barro e a poeira. “Sei o que é sofrer morando em rua sem asfalto. Era difícil para todos, mas o pior era o sofrimento das crianças andando no barro em dias de chuva para não perder aula. Agradeço a prefeitura por resolver em definitivo essa situação em nosso bairro”, comentou Lurdes Rodrigues.