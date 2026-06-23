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Realocação da rede elétrica é concluída para destravar duplicação da Avenida Minas Gerais

Retirada de 35 postes entre o Estádio Olímpio Barreto e o Contorno Sul elimina um dos entraves para o avanço da obra

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 18:31:22 Editado em 23.06.2026, 18:30:55
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Realocação da rede elétrica é concluída para destravar duplicação da Avenida Minas Gerais
Autor Prefeitura finalizou a retirada de 35 postes do trecho - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana concluiu nesta terça-feira (23/06) a realocação da rede elétrica de alta e baixa tensão e a retirada dos 35 postes existentes no trecho da Avenida Minas Gerais entre o Estádio Municipal Olímpio Barreto e o viaduto do Contorno Sul. A conclusão dessa etapa elimina um dos principais entraves para o avanço da obra e abre caminho para a próxima fase da duplicação de um dos mais importantes acessos ao município para quem chega de Curitiba em direção ao interior. O serviço, que exigiu investimento de R$ 700 mil com recursos próprios da Prefeitura, foi executado por uma empreiteira credenciada pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) e contratada pelo Município.

-LEIA MAIS: Obra inacabada em acesso de Apucarana afeta empresas e preocupa trabalhadores

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a gestão assumiu uma obra paralisada e que o projeto original não contemplava a transferência da infraestrutura elétrica, condição indispensável para a continuidade dos serviços. “Remover um trecho tão extenso da rede exige planejamento, tempo e investimento, pois envolve o fornecimento de energia para milhares de imóveis e dezenas de empresas. Além disso, a nova pista passa exatamente pelo local onde estavam os postes, impedindo o andamento da duplicação”, afirma o prefeito.

Além da realocação da rede elétrica, o Município promoveu uma revisão técnica do projeto por meio das equipes da Secretaria Municipal de Obras e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan). As adequações aperfeiçoaram o projeto com soluções voltadas à melhoria da mobilidade urbana, da segurança viária e da capacidade de circulação do trecho, sendo todas submetidas à aprovação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Segundo o diretor-presidente do Idepplan, engenheiro eletricista Nilton Fornaciari Júnior, uma das principais alterações foi a substituição da rotatória prevista no projeto original por um acesso em formato de trevo, utilizando a via marginal. “O desnível do terreno criaria uma inclinação muito acentuada, gerando riscos principalmente para caminhões e veículos pesados. A solução adotada garante mais segurança e melhora a fluidez do trânsito, além de proporcionar acesso mais adequado ao Núcleo Habitacional Michel Soni (Recanto do Lago)”, explica.

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Nilton Fornaciari Júnior ressalta ainda que a retirada dos postes foi resultado de um trabalho integrado entre a Prefeitura, a Copel e as empresas de telefonia e internet. “Essa rede funciona como uma espinha dorsal do sistema elétrico da cidade, permitindo manobras de distribuição de energia entre diferentes regiões. Por isso, todo o processo exigiu um planejamento cuidadoso para evitar interrupções no abastecimento e assegurar a continuidade dos serviços”, afirma. Com a conclusão dessa etapa, a duplicação da Avenida Minas Gerais poderá avançar para a próxima fase. Estratégica para a mobilidade urbana, a obra ampliará a capacidade viária e proporcionará mais segurança para motoristas e pedestres em um dos principais acessos de Apucarana.


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