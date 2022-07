Rayssa Bratillieri vive Alice no curta para festivais 'Goldfish'

Da Redação

A atriz Rayssa Bratillieri, natural de Apucarana, no norte do Paraná, encerrou as gravações do curta 'Goldfish' recentemente em Itaipava, no interior do Rio de Janeiro.

Interpretando a personagem Alice, a apucaranense atua no filme ao lado de Amanda Spanner, Tom Ribas e Celinde Shoemaker. "É um curta para festivais com diálogos em português e inglês. Uma experiência maravilhosa", comenta. O filme é dirigido por Victor Lima e Tomás Ribas.

'Apaixonada'

Vivendo atualmente no Rio de Janeiro, a atriz Rayssa Bratillieri, natural de Apucarana, no norte do Paraná, surpreendeu fãs e seguidores ao aparecer com o cabelo raspado em publicação no Instagram.

O motivo da mudança no visual é a personagem Julia, vivida no longa 'Apaixonada - O Filme', onde a apucaranense contracena ao lado da atriz Giovanna Antonelli, que interpreta Bia, sua mãe na trama romântica. O corte feito nas madeixas de Rayssa conta com uma das laterais do cabelo raspada em um undercut.

Por, Fernanda Neme

