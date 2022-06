Rayssa Bratillieri radicaliza ao raspar cabelo para filme

Da Redação

Vivendo atualmente no Rio de Janeiro, a atriz Rayssa Bratillieri, natural de Apucarana, no norte do Paraná, surpreendeu fãs e seguidores ao aparecer com o cabelo raspado em publicação no Instagram.

O motivo da mudança no visual é a personagem Julia, vivida no longa 'Apaixonada - O Filme', onde a apucaranense contracena ao lado da atriz Giovanna Antonelli, que interpreta Bia, sua mãe na trama romântica. O corte feito nas madeixas de Rayssa conta com uma das laterais do cabelo raspada em um undercut.

No Instagram, onde conta com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores, a atriz escreveu: "Gostei pouco da mudança. Mudar pra um personagem é a melhor coisa que existe. Eu não sei vocês, mas eu estou mais que pronta.

Recentemente, Giovanna chegou a mostrar sua transformação para o papel, adotando fios mais cacheados do que os que costuma usar. As famosas embarcaram para Buenos Aires, na Argentina, para gravações do filme, que tem estreia prevista para 2023. ‘Apaixonada – O filme’ é baseado no livro homônimo Apaixonada aos 40, de Cris Souza Fontês.

Veja o post:

