Ratinho Junior vem a Apucarana no dia 16 para inaugurar colégio

Obra é uma demanda de anos da comunidade e irá atender cerca de 300 estudantes

O governador Ratinho Junior (PSD) vem a Apucarana na próxima quarta-feira (16), às 9h, para inaugurar o novo prédio do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, localizado no Distrito de Vila Reis. A obra, que recebeu um investimento orçado inicialmente em R$ 19 milhões, encerra uma espera histórica da comunidade local, beneficiando cerca de 300 alunos da rede estadual de ensino.

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A nova unidade escolar foi erguida em um terreno de 6,8 mil m² doado pela prefeitura em 2013 e oferecerá infraestrutura adequada para atender alunos da Vila Reis, Correia de Freitas, Pinhalzinho, São Pedro do Taquara, Jardim Curitiba, Santa Luzia, Vila Rural e de toda a zona rural adjacente.



A obra é uma demanda de anos da comunidade e irá atender melhor os estudantes da rede estadual que atualmente compartilham a estrutura do prédio da Escola Municipal José de Alencar.