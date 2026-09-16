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SAÚDE

Ratinho Junior inaugura nova unidade do Materno Infantil do Hospital da Providência em Apucarana

O investimento é de aproximadamente R$ 34 milhões, fortalecendo o atendimento à saúde de Apucarana e região

Escrito por Da Redação
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O governador Ratinho Junior (PSD) inaugurou nesta quarta-feira (16) as novas instalações da unidade Materno Infantil do Hospital da Providência, em Apucarana, além da reforma e ampliação da estrutura hospitalar. O investimento é de quase R$ 34 milhões, fortalecendo o atendimento à saúde de Apucarana e de toda a região.

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-LEIA MAIS: Governador Ratinho Junior inaugura novo prédio para colégio estadual na Vila Reis

A ampliação praticamente dobra a capacidade de atendimento da instituição filantrópica e integra a estratégia do Governo do Estado de descentralizar os serviços médicos, aproximando a alta complexidade da população. Durante a cerimônia, Ratinho Junior destacou a magnitude da obra para o Vale do Ivaí. "Estamos aqui inaugurando praticamente um novo hospital, que tinha 200 leitos e agora passa a ter 357. Foram feitos 157 novos leitos na área materno-infantil", afirmou o governador, ressaltando que a unidade passa a contar também com um total de 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo Ratinho Junior, o hospital tem tradição de atender a média e alta complexidade e também a maternidade. "É um reforço na saúde regional, que faz parte da estratégia que nós montamos desde o início do governo, de regionalizar a saúde", assinalou o governador, destacando a atuação do ex-secretário de Saúde e deputado federal Beto Preto (PSD) na coordenação do projeto da nova maternidade.

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Ele ressaltou ainda a expansão do atendimento no Paraná a partir das novas entregas e da estratégia de descentralização da rede pública de saúde. “Este ano vamos alcançar a marca de 800 mil cirurgias eletivas no Paraná, um avanço enorme. Quando assumimos o governo, realizava cerca de 400 mil. Com a conclusão e a inauguração de todos esses hospitais em obra, o Estado vai ultrapassar 1 milhão de cirurgias eletivas por ano para atender a nossa população. É um volume gigantesco de atendimentos, fruto da visão de descentralizar a saúde, do empenho das nossas equipes e de um trabalho feito a quatro mãos, em parceria com os prefeitos.”

A intervenção abrange mais de 6 mil metros quadrados e unifica o setor à estrutura principal do hospital geral. Até então, a ala funcionava em um prédio alugado a uma quadra e meia de distância, cuja limitação física impedia a oferta de serviços essenciais de apoio — como nutrição e lavanderia — e a instalação de equipamentos de imagem, como tomógrafos e de raio-X.

Devido a essa separação, gestantes e bebês em situação agravada precisavam ser deslocados entre os prédios em cadeiras de rodas ou ambulâncias do Samu para exames e cirurgias de urgência. A transferência definitiva para o prédio anexo elimina esses riscos e otimiza a logística operacional.

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A reestruturação compreende 1.821 m² de área construída para internação em ginecologia e obstetrícia, um novo Banco de Leite Humano, além de 4.207 m² reformados do térreo ao terceiro andar para modernizar a Pediatria, a UTI Neonatal, o Centro Obstétrico e as salas cirúrgicas.

Com a ampliação, a capacidade do setor chega a 157 leitos. A Ala Materno-Infantil é o único serviço da região habilitado para atendimento terciário à gestação de alto risco, registrando anualmente mais de 29 mil atendimentos, 7.134 internações e cerca de 2.900 partos — a maioria via SUS.

O impacto da nova estrutura foi detalhado pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, que chamou a atenção para a completa reestruturação do serviço. A ala foi equipada com dez leitos de UTI neonatal, oito leitos de UTI canguru e cinco novas salas cirúrgicas vocacionadas exclusivamente para a gineco-obstetrícia, além de abrigar um novo banco de leite humano. "É até uma covardia chamar que isso aqui é uma ampliação ou uma reforma. Isso é um novo hospital", classificou Neves. O secretário também reforçou a missão principal do investimento: "Nós vamos ter condições aqui de continuarmos a derrubar os números da mortalidade materna e infantil em todo o estado do Paraná", disse, destacando também o trabalho do ex-secretário Beto Preto, que atuou diretamente na busca de recursos para a construção da nova maternidade.

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Ratinho Junior inaugura nova unidade do Materno Infantil do Hospital da Providência em Apucarana
AutorGovernador Ratinho Junior discursa durante inauguração de obra em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

Para o município de Apucarana, a entrega encerra um ciclo de dependência de uma infraestrutura que já não comportava as necessidades da região. O atendimento deixa as instalações antigas e precárias da Maternidade Santa Helena, que funcionava em um prédio alugado e custeado pelo município, para ganhar uma sede própria. O prefeito Rodolfo Mota (PSD) comemorou a conquista.

"A maternidade sai daquele prédio que já era, de fato, precário e sucateado, da antiga Maternidade Santa Helena, onde funcionou por bastante tempo a maternidade, mas que agora recebe uma casa própria para chamar de sua", dissse.

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O prefeito destacou que o recurso investido pelo município no pagamento do aluguel da antiga maternidade - R$ 1 milhão por ano - será usado para melhorar a saúde pública no município. "A gente vai poder investir em mais cirurgias eletivas e em mais exames para atender melhor a população."

Filantrópico e com cerca de 85% dos atendimentos voltados ao SUS, o Hospital da Providência é referência para a 16ª Regional de Saúde e acolhe demandas de alta complexidade em ortopedia e neurocirurgia para a 14ª e 22ª Regionais, cobrindo uma população de quase 793 mil habitantes em 17 municípios.

A diretora-geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, reforça o impacto da obra para toda a região. “Somos porta aberta para os municípios e o nosso atendimento se estende a outras regionais de Saúde. Esse novo pavimento possibilitou a criação de todos os leitos de que necessitamos para o materno-infantil. O sentimento é de gratidão”, ressaltou.

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ESTRUTURA - Planejado para assegurar um atendimento humanizado e suporte completo, o novo complexo dispõe de estrutura neonatal com 10 leitos de UTI, quatro leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (Ucinco) e quatro leitos na Unidade Canguru.

O Centro Cirúrgico Obstétrico conta com cinco salas cirúrgicas, cionco leitos pós-cirúrgicos e cinco quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), além de farmácia, arsenal e expurgo. O espaço de apoio e atendimento inclui ainda o Banco de Leite Humano, recepção com salas de espera, consultórios, salas de exames e entrada exclusiva para ambulâncias.

A infraestrutura predial foi reforçada com dois novos elevadores, a modernização de outros dois, novas rampas de acesso, subestação de energia com grupo gerador de emergência, cisterna e sistema de pressurização hídrica.

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ESCOLA E ESTRADA

Além da maternidade, o governador inaugurou nesta quarta-feira em Apucarana o novo prédio do Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira, na Vila Reis, e também anunciou recursos para recuperação da estrada Apucarana-Rio Bom.

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