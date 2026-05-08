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ENSINO SUPERIOR

Ratinho Jr. vem a Apucarana nesta sexta-feira para anunciar medicina na Unespar

Evento marcado para as 11h30 deve oficializar implantação do curso no campus da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 10:02:24 Editado em 08.05.2026, 10:29:15
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Ratinho Jr. vem a Apucarana nesta sexta-feira para anunciar medicina na Unespar
Autor Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), cumpre agenda em Apucarana nesta sexta-feira (08) para o anúncio oficial da implantação do curso de medicina da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) no campus do município. O evento contará com a presença do deputado federal Beto Preto (PSD), um dos idealizadores da conquista na cidade, e do prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), além de outras lideranças regionais e locais.

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O evento está marcado para as 11h30, no Auditório Gralha Azul da Unespar, localizado na Avenida Minas Gerais, na Vila São Miguel. A visita é tratada como um marco para o ensino superior e para o desenvolvimento regional, já que o curso de medicina é uma demanda histórica da cidade e da região.

Além do anúncio do curso, a expectativa é de que sejam apresentados detalhes sobre a implantação da graduação, estrutura do campus, investimentos previstos e próximos passos para o funcionamento das aulas.

A cobertura completa da agenda do governador e das autoridades em Apucarana será publicada ao longo do dia no portal TNOnline.

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Apucarana curso de medicina DESENVOLVIMENTO REGIONAL educação superior GOVERNADOR DO PARANÁ Unespar
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