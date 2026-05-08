Ratinho Jr. oficializa medicina em Apucarana e anuncia investimentos de R$ 79 milhões no curso







O governador Ratinho Junior (PSD) assinou nesta sexta-feira (8) o decreto que autoriza a criação do curso de medicina no câmpus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). A nova graduação ofertará 40 vagas anuais, em regime integral, com duração de seis anos. Segundo o governador, o investimento projetado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) é de R$ 79 milhões até 2030 para a implementação do curso.



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-LEIA MAIS: Lideranças celebram novo curso de Medicina em Apucarana

Este é o segundo curso de medicina autorizado no Estado em menos de um ano — em dezembro do ano passado, o governo já havia anunciado a graduação na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Cornélio Procópio. Com a nova unidade em Apucarana, o Paraná passa a contar com 382 vagas anuais para a formação médica distribuídas em suas sete universidades estaduais.



Durante o evento, o governador Ratinho Junior destacou que a abertura do curso coroa uma reestruturação do ensino superior no estado, viabilizada pela Lei Geral das Universidades (LGU), que permitiu fechar cursos ociosos para investir nas vocações de cada região. Ele ressaltou a importância da rede de saúde local para viabilizar as aulas práticas.

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Ratinho Junior autoriza medicina para Apucarana - Foto: Lis Kato/TNonline Ratinho Junior autoriza medicina para Apucarana - Foto: Lis Kato/TNonline





Ratinho Junior voltou a destacar o trabalho realizado pelo deputado federal e ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, para trazer ocurso para Apucarana. O primeiro vestibular deve ocorrer ainda em 2026, com o início do ano letivo em 2027.



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"O curso de medicina vem para coroar esse trabalho da Unespar, dos nossos professores e do setor acadêmico como um todo. Além disso, atendendo a um desejo da cidade de quase 50 anos, lembrado pelo Beto Preto. É um realmente um ganho para o meio acadêmico ter um curso de medicina", afirmou o governador.

Ratinho Junior também detalhou os repasses financeiros a longo prazo que garantirão a qualidade do ensino e a infraestrutura necessária. "Esse investimento do curso de medicina chega a R$ 79 milhões até 2030, que inclui não apenas a contratação dos professores e de toda a compra do material didático que é necessário, mas também a implantação de novas estruturas físicas para atender essa demanda."

Para as aulas práticas, os futuros médicos utilizarão a estrutura pública já instalada no Vale do Ivaí. "As UPAs, os postos de saúde, o Hospital da Providência, o Hospital de Jandaia do Sul, o Hospital de Ivaiporã, serão hospitais que serão hospitais-escola, que vão ter a oportunidade de absorver esses estudantes e passar para eles todo esse conhecimento na prática", explicou Ratinho Junior.

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Além do vestibular tradicional, o ingresso no novo curso contará com cotas sociais atreladas ao desempenho escolar. Segundo o governador, 25% das vagas serão destinadas a estudantes de escolas públicas por meio da Prova Paraná, democratizando o acesso ao ensino superior de excelência.





Beto Preto discursa na Unespar - Foto: Lis Kato/TNonline Beto Preto discursa na Unespar - Foto: Lis Kato/TNonline





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O deputado federal Breto Preto afirma que a vinda de uma faculdade pública de medicina para Apucarana é uma grande conquista para a cidade e toda a região. "A nossa Ponte de Guaratuba é o curso de medicina", comparou o deputado.

O parlamentar afirmou que o curso vai democratizar o acesso ao curso pelo Aprova Paraná. "Vamos ter vagas para os alunos dos colégios estaduais aqui da região. Isso é emocionante: saber que nós vamos ter a oportunidade de ter o filho do trabalhador, filho do operário, filho do pedreiro, que vai poder fazer medicina aqui", disse, lembrando sua trajetória como estudante de medicina até se formar na Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Ele destacou também a qualidade do curso que será aberto em Apucarana. "Eu não tenho dúvida de afirmar que vai ser uma universidade de excelência", disse.

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Beto Preto lembrou de outros cursos que ajudou a trazer para Apucarana, como de engenharia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e de direito na própria Unespar. Segundo ele, o curso de medicina coroa esse trabalho.

"Acabamos de colocar a cidade e a região no mapa da formação dos cursos de medicina de todo o país. Viva o governo do Paraná, viva a Unespar! Viva o ensino superior público do Paraná!", acrescentou.





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Rodolfo fala ao lado da esposa - Foto: Lis Kato/TNonline Rodolfo fala ao lado da esposa - Foto: Lis Kato/TNonline





O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), celebrou a conquista, destacando o trabalho conjunto e a forte ligação do Governo do Estado com o município.

"Nós estamos muito felizes, um trabalho feito a muitas mãos, e a gente fica muito feliz. [...] É uma alegria para Apucarana, para toda a região, para aquilo que a gente acredita que Apucarana tem capacidade e tem potencial para fazer, e a gente está muito feliz", disse.

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Aproveitando a agenda na cidade, Ratinho Junior também anunciou pacotes de infraestrutura urbana e educação infantil para Apucarana. Foram liberados R$ 10,1 milhões para a substituição de luminárias públicas por tecnologia LED, além de recursos para a construção de um espaço de lazer com quadra poliesportiva iluminada, alambrado e paisagismo. A área da educação básica também foi contemplada com o anúncio de R$ 4 milhões destinados à construção de duas novas creches no município.