Ratinho Jr. destaca obras no PR e crescimento de Sandro Alex nas pesquisas







O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), realizou neste sábado (30) uma nova confraternização com lideranças políticas da região e também com representantes da imprensa na Fazenda Ubatuba, em Apucarana. O encontro reuniu autoridades estaduais e prefeitos do Vale do Ivaí e região para um balanço das ações de infraestrutura, saúde e economia do Estado. Ratinho Junior destacou o volume de investimentos no Paraná e também comemorou o avanço nas pequisas eleitorais do pré-candidato Sandro Alex (PSD), que foi o nome escolhido pelo grupo do governador para disputar a sucessão. O primeiro encontro na Fazenda Ubatuba com lideranças ocorreu no final do mês passado.



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De acordo com o governador, o Paraná superou estados de maior porte econômico em volume de obras públicas nos últimos anos. "Hoje nós temos mais obras que o estado de São Paulo e também que outros estados fortes. Para nós, é um privilégio. Isso foi fruto de muito planejamento, organização financeira e essa parceria com os prefeitos e prefeitas", afirmou Ratinho Junior em entrevista ao TNOnline, mencionando projetos anunciados recentemente na região, como a duplicação em concreto em Pitanga e a construção de pontes entre Grandes Rios e Jardim Alegre e entre Godoy Moreira e Barbosa Ferraz.

Ele citou também o recorde de empregos alcançados no Paraná no primeiro quadrimestre, segundo dados recentes do Ministério do Trabalho.

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Apesar da confraternização, que contou, inclusive, com uma partida de futebol com o governador em campo, o tom político também marcou o evento, que contou com a presença do pré-candidato Sandro Alex. "Eu tenho sentido uma união muito grande dos nossos prefeitos e prefeitas, dos nossos deputados e, em especial, uma união e uma torcida muito grande do setor produtivo, que é quem gera emprego e quem investe, porque o ambiente que o Paraná está vivendo hoje, é um ambiente de tranquilidade, de paz, e isso é muito importante para quem vem investir no estado", discursou.





Durante confraternização, chefe do Executivo elogia crescimento rápido nas pesquisas do seu pré-candidato e afasta polarização. - Foto: Lis Kato/TNOnline Durante confraternização, chefe do Executivo elogia crescimento rápido nas pesquisas do seu pré-candidato e afasta polarização. - Foto: Lis Kato/TNOnline





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Ratinho Junior enfatizou que Sandro Alex representa um projeto de continuidade do seu governo e celebrou o crescimento do nome do pré-candidato nas últimas pesquisas eleitorais divulgadas. "Ele (Sandro Alex) saiu de 3% e já está chegando a 15% (nas pesquisas). Tem região que já está com 19%", pontuou.

O deputado federal Beto Preto (PSD), ex-secretário de Saúde do Paraná, afirmou que o governo Ratinho Junior marcou a história do Paraná, com grandes obras e investimentos. Ele citou novamente a conquista do curso de medicina no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Apucarana, entre outros investimentos estaduais no município e região.

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), destacou a importância da parceria com o governo estadual para viabilizar projetos essenciais para as próximas décadas, como a reformulação do sistema de abastecimento de água da cidade.



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“No nosso aniversário desse ano, nós anunciamos um pacote de mais de 1 bilhão de reais em investimentos que passam pela Sanepar, pela Copel, por asfalto, iluminação de LED, enfim, muita coisa boa acontecendo em Apucarana", pontuou.