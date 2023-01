Raposas do campo são flagradas em fazenda de Apucarana; veja

Da Redação

Felippe colocou algumas de suas câmeras no local e conseguiu flagrar as três raposinhas

Um biólogo de Apucarana, Norte do Paraná, fez um registro de uma família de raposas do campo nesta sexta-feira (13). Felippe Fernando, conhecido como Repórter Selvagem, ficou sabendo da aparição dos bichinhos e embarcou em mais uma aventura.

Um policial militar fazia uma ronda de rotina, em uma fazenda localizada no Distrito do Pirapó, quando flagrou os animais. De acordo com o biólogo, as raposas do campo são raras na região, uma vez que a população é mais acostumada a encontrar cachorros-do-mato.

Felippe, após ser avisado pelo PM sobre a "visita" ilustre, colocou algumas de suas câmeras no local e conseguiu flagrar as três raposinhas. As imagens foram feitas com a permissão dos proprietários da fazenda. Assista no final da matéria.





Sobre as raposas do campo

Também conhecidas como graxaim-do-campo, as raposas do campo são um animal mamífero carnívoro. Elas são específicas da América do Sul, e em território brasileiro podem ser encontradas principalmente na região Sul.

Seus hábitos são geralmente noturnos, no entanto podem apresentar diferentes padrões de atividades, principalmente quando convivem com outras espécies de canídeos, como os cachorros-do-mato.





Assista o flagrante (muito fofo): null - Vídeo por: tnonline

