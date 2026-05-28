Raposa mobiliza Secretaria de Meio Ambiente após se esconder sob veículo

A captura de uma raposa mobilizou a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) na manhã desta quinta-feira (28) em Apucarana após se abrigar debaixo de um veículo nas proximidades do Lago da Pedra. O órgão foi acionado por funcionários de uma empresa da região, que relataram a presença do animal silvestre acuado no local há mais de uma hora.

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Ao chegar para realizar o resgate e avaliar a situação da raposa, a equipe técnica constatou que não haveria necessidade de intervenção direta. Durante a aproximação dos agentes, o animal se evadiu de forma natural e retornou em segurança para uma área de vegetação localizada nas imediações da empresa.

Apesar da fuga rápida, os profissionais da SEMA conseguiram observar que a raposa estava em boas condições de saúde. Segundo o relato da equipe, o animal não apresentava qualquer sinal de ferimento, dificuldade de locomoção ou indícios aparentes de maus-tratos.

Após o atendimento da ocorrência, a Secretaria de Meio Ambiente reforçou que mantém um trabalho contínuo de monitoramento, orientação e resgate de espécies silvestres na região. O órgão destacou que a atuação rápida nesses chamados é fundamental para garantir a proteção da fauna e a segurança da população, priorizando sempre a devolução responsável dos animais ao seu habitat natural.