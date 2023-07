Rapaz sofre fratura após queda de skate em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um rapaz de 17 anos foi atendido por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, após sofrer uma queda de skate em Apucarana na tarde desta segunda-feira (10). O acidente ocorreu na Avenida Central do Paraná.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem foi encaminhado ao Hospital da Providência com suspeita de fratura na clavícula. A lesão ocorreu após uma queda durante a atividade esportiva.

Os socorristas imobilizaram o ombro do rapaz, que foi encaminhado pelo Siate para mais exames no "Providência".

