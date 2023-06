Rapaz marca encontro pela internet, mas acaba sendo roubado; entenda

Um homem, que não teve a idade revelada, procurou a Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo, depois d ser vítima de roubo e agressão, em Apucarana. Ele relatou aos policias que havia marcado um encontro com uma jovem que conheceu nas redes sociais, mas ao chegar no local combinado, foi abordado por dois homens que o agrediram e roubaram.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima relatou que marcou um encontro via Facebook com uma moça. Ao chegar no local marcado, próximo da igreja católica no bairro Jardim Marissol, foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em um VW Gol, que estariam em complô com a jovem do encontro.

- LEIA MAIS: Suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carros são presos

continua após publicidade

A moça da internet, estava do lado de fora do carro, com uma blusa rosa, e os homens estavam dentro do veículo, com capuz preto e boné. Enquanto a vítima estava distraída, conversando com a jovem do encontro, os dois homens deram a voz de roubo, levando seu celular, dinheiro e o cartão do banco.

A vítima informou ainda que os ladrões foram bastante agressivos, desferindo diversos socos em seu rosto, além de danificar sua moto. Após o roubo, a jovem entrou no carro, junto com os ladrões e saíram em alta velocidade do local.

Siga o TNOnline no Google News