Rapaz envolvido em acidente na BR-369 tem quadro estável, diz hospital

O Hospital da Providência, em Apucarana, divulgou nota, na manhã desta segunda-feira (10), informando o estado de saúde do jovem de 26 anos, que ficou gravemente ferido após sofrer um acidente no final da tarde deste domingo (9) na BR-369.

Conforme a nota, o paciente passou por exames de imagem e seu quadro de saúde é estável. O rapaz segue internado e não tem previsão de alta.

Ele dirigia o GM Corsa atingido por um VW Gol que transitava na contramão no final de domingo (9). No Gol, estava a vítima fatal, Gleizy Gabrielly da Silva, de 25 anos.



SOBRE O ACIDENTE

Uma mulher de 25 anos morreu e um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após um acidente no final da tarde deste domingo (9) na saída de Apucarana para Arapongas, em trecho da BR-369, nas proximidades do Monumento do Boné, conhecido como "Bonezão". Um vídeo de um motorista que passava pelo local mostra o momento do acidente.

A colisão envolveu um GM Corsa e um VW Gol. Um dos carros transitava na contramão quando ocorreu a colisão. Ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

Segundo informações obtidas no local, a mulher de 25 anos, que morreu no acidente, estava na contramão. Ela dirigia o VW Gol que atingiu o Corsa, que era conduzido pelo rapaz de 27 anos. O condutor foi encaminhado em estado grave pelo Samu para o Hospital da Providência. A mulher é de Apucarana.

