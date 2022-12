Rapaz encontrado morto em Apucarana é identificado

Da Redação

Márcio tinha 32 anos; muitas pessoas lamentaram sua morte nas redes sociais

A Polícia Civil confirmou o nome do jovem encontrado morto por familiares na noite de sexta-feira (9), em Apucarana, norte do Paraná. Trata-se de Márcio José Domingues, de 32 anos. A princípio a investigação não aponta para assassinato, contudo, essa linha de investigação não é descartada uma vez que somente o Instituto Médico Legal (IML) poderá apontar a causa do óbito.

Conforme informações apuradas pelo TNOnline junto a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, o corpo apresentava um ferimento no rosto com resquício de sangue. Entretanto, não havia sinais de movimento de luta, portanto, ainda é prematuro afirmar a causa da morte. Somente o resultado o exame de necropsia irá apontar o que realmente aconteceu.

- LEIA MAIS: Homem é encontrado morto com sinais de violência em Apucarana

Marcio estava deitado em uma cama, em um dos quartos da casa, localizada no Jardim Ouro Verde, quando foi encontrado por familiares que acionaram a Polícia Militar (PM).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Conforme apurado pelo TNOnline junto ao IML, o rapaz tem um corte no supercílio o que pode indicar queda ou pancada. No entanto, somente o laudo pode apontar o que aconteceu.

Márcio era muito querido por familiares e amigos e sua morte gerou muita comoção nas redes sociais, com mensagens de pesar na manhã deste sábado (10).

Conforme informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), o corpo é velado na Capela Central e o sepultamento será nesta segunda-feira (11), às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.

