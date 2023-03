Rapaz derruba irmão da cadeira de rodas durante briga em Arapongas

Da Redação

A ocorrência foi registrada na tarde de terça

Uma briga entre irmãos mobilizou a Polícia Militar (PM) de Arapongas. Um deles, que é cadeirante, foi derrubado da cadeira de rodas e ainda agredido com um cabo de vassoura. A desavença familiar foi registrada na tarde desta terça-feira (29), no Jardim Mônaco.

O rapaz contou que ele e o irmão, de 19 anos, tiveram uma discussão por motivo fútil. Então, foi agredido pelo familiar, que usou um cabo de vassoura e ainda o derrubou da cadeira de rodas.

Quando a PM chegou no endereço, o agressor já havia fugido. O cadeirante recebeu ajuda e foi orientado. O caso será investigado e o irmão pode responder pelo crime de lesão corporal.

