Rapaz de 21 anos é preso após furtar escola em Apucarana

Um jovem de 21 anos que seria usuário de drogas foi preso após furtar a Escola Municipal Luiz Carlos Prestes, no Jardim América em Apucarana. O crime aconteceu por volta das 23h de terça-feira (9).

Uma testemunha chamou a Polícia Militar (PM) e disse que um homem tinha quebrado o vidro de uma janela e furtado um aparelho de som.

Conforme a PM, a pessoa que ligou tentou abordar o suspeito, que deixou o aparelho no chão e saiu correndo. Com as características do rapaz, a equipe realizou buscas e encontrou o jovem na Rua Byngton, com uma corda e um pneu de carriola.

Ao ser abordado, o suspeito disse que era usuário de drogas e que furtou a escola, segundo a polícia. Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.