Rapaz com suspeita de Covid-19 é preso com cocaína em Apucarana

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (14), por suspeita de tráfico de drogas, em Apucarana. Durante a ocorrência o rapaz se queixou de falta de ar e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde os médicos levantaram a suspeita de que ele estaria com pneumonia ou coronavírus, devido aos sintomas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe patrulhava aquela região quando se deparou com o suspeito, alvo de denúncias por tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir mas acabou sendo abordado. Durante a revista pessoal foram apreendidos três pinos com cocaína. Ainda conforme a polícia, o homem estava muito agitado e resistindo a prisão, chutando os policiais a todo momento.

Na sequência, a PM revistou o carro do suspeito, um GM Corsa, onde foi encontrada certa quantia em dinheiro. No quintal da casa, a polícia ainda encontrou mais 600 eppendorfs vazios. As embalagens usadas para armazenar cocaína para venda.

Uma mulher de 42 anos, que também é alvo de denúncias sobre tráfico, estava no local. Foi solicitada o apoio do Canil Policial e, na casa dela em outro endereço, o cão farejador Nino localizou quatro porções de maconha, o que culminou na prisão da suspeita por associação ao tráfico.

Durante a ocorrência, o rapaz preso apresentou dispneia (falta de ar) e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à UPA. Na unidade, o médico notou que ele apresentava sintomas de pneumonia e de coronavírus, providenciando a coleta de material para exame. O homem permaneceu em observação sob escolta policial e a mulher foi presa e encaminhada à delegacia.