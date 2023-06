Rapaz ameaça ex-namorada com taco de beisebol no Pirapó

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado e ameaçada com um taco de beisebol, na noite desta terça-feira, 13, no Distrito do Pirapó, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade

Segundo o boletim de ocorrências, após a agressão, a jovem foi até a casa de uma amiga, que acionou os policiais. Ela informou que sua amiga chegou dizendo que havia apanhado do ex-namorado.

- LEIA MAIS: Mãe é presa pela Rotam por tráfico e diz que drogas pertencem ao filho

continua após publicidade

A vítima de agressão contou que o ex-namorado a convidou para ir na casa dele, na intenção de reatar o relacionamento. Ela atendeu o pedido e passou o dia com ele. Porém, no fim do dia, o rapaz havia mandado ela ir embora, o que ocasionou em um desentendimento entre o casal.

Ela contou que o rapaz pegou um taco de beisebol e a ameaçou, então ela pegou o celular para acionar a polícia e ele a segurou pelos ombros e torceu seu braço direito na intenção de tomar seu celular. Ela contou ainda que ele a xingou, disse que iria quebrar o celular dela, e se não saísse pela porta, iria dar um tiro em sua cara.

A equipe orientou a vítima a procurar a Delegacia da Mulher para realizar as medidas cabíveis. Os policiais foram ao endereço informado do agressor, porém, ele não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News