Rapaz agride a namorada e a sogra na Vila Formosa

Na madrugada deste sábado (16), por volta das 3h30, a Polícia Militar de Apucarana foi acionada para atender um caso de violência doméstica na Vila Formosa, em Apucarana (PR).

Uma jovem de 23 anos relatou que estava em uma festa com seu namorado, com quem está junto há três anos e que o casal estava em uma festa antes do incidente. Ao retornarem para a casa da jovem, iniciou-se uma discussão.

Durante a briga, o homem danificou o celular da jovem. A mãe dela, preocupada com a situação, entrou no quarto para verificar o que estava acontecendo e também foi agredida, sendo empurrada pelo homem, caindo no chão.

Além disso, o agressor acertou um soco no olho esquerdo da namorada, que também acabou sofrendo uma queda. O homem fugiu do local em um Fiat Marea prata e ainda não foi localizado.

