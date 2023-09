Ranking Smart Cities aponta Apucarana em 4º lugar no PR em 'urbanismo'

Apucarana acaba de ser apontada como a quarta melhor cidade no Paraná e a 16ª em âmbito nacional, no quesito “urbanismo” no ranking Connected Smart Cities. Trata-se de um estudo anual, que avalia todos os municípios do Brasil com mais de 50 mil habitantes.

Dos indicadores pesquisados, no eixo de urbanismo, Apucarana foi bem avaliada no trânsito (implantação de novas rotatórias), meio ambiente (recolhimento de pneus e inservíveis), Iluminação pública eficiente, preservação de nascentes e implantação de áreas de convívio em diversos bairros (parques infantis e praças).

No conceito urbanismo, o Smart Cities utiliza uma gama de indicadores em várias áreas da gestão pública. Entre eles o estudo avalia a lei de uso e ocupação do solo; investimento em urbanismo; trânsito; limpeza urbana; mobilidade (calçadas e vias públicas); coleta de esgoto; e coleta seletiva de recicláveis.

“Ficamos muito satisfeitos com a avaliação positiva de Apucarana, na área de urbanismo, no conceituado ranking da Smart Cities. Trabalhamos todos os dias para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E ver a nossa cidade sendo bem avaliada no Ranking Smart Cities, é muito gratificante”, assinala o prefeito Junior da Femac.

Ele acrescenta ainda que, no mesmo ranking, em todos os quesitos da gestão pública, Apucarana aparece na 9ª posição no Paraná e na 86ª posição em todo o Brasil. “Estamos contentes pela boa avaliação de Apucarana no estudo Connected Smart Cities neste ano de 2023”, reitera Junior da Femac, que faz questão de enaltecer as boas parcerias mantidas pela gestão pública com as instituições de ensino superior, associações, sindicatos e igrejas.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), Wanderlei Faganello, destaca a conquista de Apucarana no Ranking Smart Cities. “A ACIA comemora a inclusão do Município entre os melhores em urbanismo no Paraná e no Brasil. Trata-se de um estudo de renomado instituto e isso valoriza Apucarana”, cita Faganello.

“Faz algum tempo que trabalhamos e buscamos excelência nesta área, e ficamos muito felizes com o resultado anunciado”, diz a engenheira Miriam Corbacho, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana, a AEAA. Ela pontua ainda que, “o resultado também tem a participação de profissionais da nossa área e que a sociedade vem percebendo as mudanças que estão acontecendo”.

De acordo com o prefeito, no estudo geral do ranking, são observados 75 indicadores em vários eixos, entre eles destacam-se mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança. “Se manter no seleto grupo das melhores cidades do Paraná, e das 100 melhores do Brasil, é muito positivo para Apucarana”, conclui Junior da Femac.

RANKING – O Connected Smart Cities envolve empresas, entidades e governos em uma plataforma, com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil. No quesito de “Urbanismo” as melhores cidades do Paraná são Londrina (1º lugar); Ponta Grossa (2º lugar), Foz do Iguaçu (3º lugar) e Apucarana (4º lugar).

