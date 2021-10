Da Redação

Rajadas de vento chegam a 70 km/h em Apucarana, diz Simepar

O temporal, que causou vários estragos na manhã desta sexta-feira (1º) em Apucarana, registrou ventos de até 70 km/h. A ventania derrubou um poste, árvores, destelhou pelo menos oito imóveis e quebrou o vidro de uma loja no centro da cidade. As ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros entre às 11 horas e 12 horas na região do Parque Bela Vista, Núcleo Habitacional Afonso Camargo e Residencial Vale Verde.

Conforme o sargento Claudio José Salustiano, as equipes entregaram lonas para proteção dos bens das pessoas das regiões mais afetadas. “Também ocorreram quedas de árvores na Praça do Redondo e nos bairros, mas nada grave”, afirma o bombeiro.

PRECIPITAÇÃO ACUMULADA

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em apenas seis horas, choveu 50 milímetros, mais que o acumulado de setembro que registrou 45 milímetros o mês inteiro. A previsão do Simepar é que o tempo continue instável no fim de semana, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas deve continuar amenas, variando entre 18ºC e 28ºC no sábado (2) e no domingo (3).