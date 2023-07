Rafael Hidalgo será atração na solenidade de abertura dos JUP's

O atleta Rafael Hidalgo Lobato, ex-Seleção Brasileira e que atualmente defende a equipe da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda), será atração na solenidade de abertura da 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), que ocorrerá neste sábado (08/07), às 19h30, no Espaço Cultural Cine Teatro Fênix. A competição, que prossegue até o dia 13 de julho em Apucarana, terá a participação de 19 instituições de ensino superior de todo o Estado. No cerimonial, Hidalgo será homenageado por tudo que conquistou na modalidade e conduzirá a tocha olímpica.

“Com certeza faremos uma belíssima festa no Espaço Cultural Cine Teatro Fênix, valorizando um atleta da nossa terra e que tem uma linda história no handebol, com os Jogos Universitários do Paraná sendo disputados em Apucarana com expectativa de boas partidas e grandes disputas”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“De 8 a 13 de julho, Apucarana volta a ser a capital do esporte, pois aqui em nosso município teremos a presença dos melhores atletas universitários do Paraná. Nossas praças esportivas já estão preparadas para este grande evento”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

“Estou muito feliz por fazer parte do cerimonial e grato por ser lembrado e de poder estar presente nesse grandioso evento”, disse Hidalgo, que nos últimos três anos defendeu Apucarana no Campeonato Paranaense da Série Bronze, nos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) e nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s).

Campeão no time apucaranense na fase regional dos JAP´s em 2021 e nos JAVI´s em 2022, Hidalgo também atuou pela Seleção Brasileira nas categorias juvenil e júnior. Foi vice-campeão pan-americano e disputou o Mundial no Bahrein.

Muito jovem o atleta foi descoberto jogando a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), pelo Colégio Platão e alguns anos depois passou a vestir a camisa do Colégio São José. Nestes dois estabelecimentos de ensino, Hidalgo conquistou muitos títulos.

Já como atleta profissional atuou pelas equipes da Unopar, de Londrina, Sorocaba-SP, Esporte Clube Pinheiros-SP, Vasco da Gama-RJ/Força Aérea Brasileira (FAB), Carajás-PA e Taubaté-SP.

Na equipe do Rio de Janeiro foi bicampeão da Copa do Brasil (2014 e 2015) e ganhou o Campeonato Carioca em 2014. Na competição nacional em 2015, realizada em Maringá, além do título, Hidalgo foi escolhido como melhor ponta-direita, foi o artilheiro da competição com 36 gols e entrou na seleção do campeonato.

Em 2015, ele atuou pela Seleção Brasileira Militar no Campeonato Mundial que aconteceu na Coreia do Sul, com a equipe terminando a competição em quinto lugar.

Pelo Taubaté em 2016 foi campeão da Liga Nacional, do Pan-Americano de Clubes e disputou o Mundial de Clubes no Catar. No mesmo time em 2019 ganhou o Campeonato Paulista, o Pan-Americano de Clubes e participou do Mundial de Clubes na Arábia Saudita.

Os JUP´s serão realizados nas modalidades acadêmico, atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, natação paradesportiva, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez, pelas categorias masculina e feminina.

