Radioterapia do Hospital da Providência comemora 1 ano

Nesta quinta-feira (27), o Serviço de Radioterapia do Hospital da Providência, da cidade de Apucarana, completou um ano e já foram realizadas mais de 8000 sessões, atendendo os pacientes da região da 16º e 22º Regional de Saúde, além de cidades como Londrina e Maringá.

O apucaranense Cláudio da Silva Nunes foi um dos pacientes atendidos que terminou suas sessões de radioterapia. Ele conta que descobriu um câncer na região da cabeça, após procurar o Pronto Socorro do Hospital da Providência. “O Dr. Michel notou algo diferente na minha fala e pediu uma tomografia, foi a partir daí que fiz uma cirurgia e iniciei a radioterapia”, afirma o paciente.

Mesmo com todas as adversidades, Claudio nunca deixou o sorriso fugir de seu rosto e fazia amigos por onde passava. “Eu fiz muitos amigos aqui, tanto no hospital onde fui atendido para a cirurgia, como no setor de radioterapia, fizeram até playlist de rock pra eu ouvir durante minhas sessões”, conta Cláudio.

O paciente conta que o apoio que recebeu dentro e fora do Hospital foi muito importante para seu tratamento. “Minha filha veio de Santa Catarina para me ver, minha esposa e meu filho estiveram sempre comigo, tive muito apoio da família e de onde trabalho”, afirma.

Em sua última sessão, Claudio agradeceu a equipe. “Não consigo falar sobre o tratamento do Hospital sem me emocionar, confio minha vida 100% aos profissionais daqui e quero expressar minha gratidão, tudo que é feito aqui é feito com amor”, se emociona.

O setor conta com uma das melhores tecnologias do Paraná, sendo referência nacional no tratamento contra o câncer, além de contar com uma equipe altamente capacitada e com uma das melhores tecnologias da região.

A humanização e o cuidado constante ao paciente é fundamental no setor de radioterapia do Hospital da Providência. ”Temos uma equipe completa capaz de dar suporte nutricional, psicológico e incentivar o paciente durante o curso do tratamento é crucial para o sucesso. Nossa equipe não busca apenas oferecer um tratamento moderno de radioterapia, buscamos compreender o paciente e ajudá-lo a vencer a etapa”, afirma o médico oncologista clínico Dr. Renan Casagrande.

De acordo com Irmã Geovana Ramos, diretora do Hospital da Providência, o início do atendimento da radioterapia em Apucarana foi uma bênção de Deus. “Destaco a união de forças que existiu nesta cidade para que a radioterapia acontecesse, agradeço a ajuda do nosso Secretário de Saúde Dr. Beto Preto, do prefeito Junior da Femac, do deputado Sérgio Souza, Itaipu Binacional, Câmara de Vereadores, prefeitos da nossa região e toda a comunidade em geral que juntamente com nossos pacientes juntaram forças e tornaram possível essa realidade, como diz São Vicente de Paulo ‘Louvado seja Deus por todo bem que foi realizado’”, afirma.

Quem necessitar do tratamento de radioterapia e quiser mais informações, poderá ligar no telefone (43) 3420-1477. O setor de radioterapia fica localizado na rua Osório Ribas de Paulo, 553, ao lado do Terminal Urbano em Apucarana – PR.